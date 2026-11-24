Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, ενώ οι αυξημένες συντάξεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους στα τέλη Δεκεμβρίου

Στο +2,9% φαίνεται πως «κλείδωσε» η αύξηση των συντάξεων για το 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κερδισμένοι θα είναι και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

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Η καταβολή των αυξημένων συντάξεων θα γίνει λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, στο τέλος Δεκεμβρίου, με την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου 2027.

Αύξηση στον κατώτατο

Αύξηση και του κατώτατου μισθού έρχεται το 2027.

Από τα 920€ που είναι σήμερα, τον Απρίλιο του ’27 θα διαμορφωθεί στα 960€ (καθαρά: 797€ -> 836€).