Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία απέρριψε την έφεση που άσκησε η Ένωση, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να μην αγωνιστεί κόντρα στην Κόμο και στην ομάδα της Γαλατάσαραϊ

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα απουσιάσει από τα δύο επόμενα ματς της ΑΕΚ στο Champions League.

Οριστικοποιήθηκε η τιμωρία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά από την UEFA. O εξτρέμ από τη Μαυριτανία είχε αποβληθεί μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για εξύβριση προς τον διαιτητή.



Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είχε τιμωρήσει τον Κοϊτά με 2 αγωνιστικές και η Ένωση άσκησε έφεση η οποία απορρίφθηκε και η ποινή παρέμεινε ως είχε.



Ο Μάρκο Νίκολιτς, λοιπόν, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του ποδοσφαιριστή του στο ματς με την Κόμο (22:00), αλλά και στο επόμενο απέναντι στη Γαλατάσαραϊ (8/12, 22:00).

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