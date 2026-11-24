Ο Κάρολος βρισκόταν στον θρόνο μόλις 17 μήνες όταν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε, στις 5 Φεβρουαρίου 2024, ότι ο βασιλιάς είχε διαγνωστεί με καρκίνο

Έντονη συζήτηση για το μέλλον του βρετανικού θρόνου προκαλούν δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τα οποία ο Βασιλιάς Κάρολος ενδέχεται να παραιτηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, παραδίδοντας τον θρόνο στον πρωτότοκο γιο του, Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Τα ίδια δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι πιο επιβαρυμένη από όσο αφήνει να εννοηθεί το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, καθώς συνεχίζει τη μάχη του με τον καρκίνο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αναφορές για παραίτηση

Αρκετά βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο ενδεχόμενο αποχώρησης του Καρόλου από τον θρόνο, υποστηρίζοντας ότι είναι «πολύ πιο άρρωστος απ’ ό,τι αφήνει να φανεί το παλάτι».

Ο Βρετανός μονάρχης διαγνώστηκε με μια μη προσδιορισμένη μορφή καρκίνου τον Φεβρουάριο του 2024. Σε αντίθεση με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, η οποία ανακοίνωσε τη δική της διάγνωση έναν μήνα αργότερα, ο Κάρολος δεν έχει διακόψει τις θεραπείες του, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ότι η ασθένεια βρίσκεται σε ύφεση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Radar Online, η πρόσφατη εννιαήμερη περιοδεία του βασιλιά στην Καραϊβική επιβάρυνε σημαντικά την υγεία του, η οποία φέρεται να επιδεινώθηκε μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ φέρεται να άφησε να εννοηθεί ότι η περιοδεία, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου και περιλάμβανε τη συμμετοχή του Καρόλου στην 28η Σύνοδο Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM), ήταν ιδιαίτερα απαιτητική.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Αυτή ήταν μια περίπλοκη επίσκεψη», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του παλατιού, σύμφωνα με το Radar Online. «Ήταν απαιτητική. Ήταν εξαντλητική… Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι ήταν πολύ επιτυχημένη και πιστεύω ότι ο βασιλιάς απέδειξε τις ηγετικές του ικανότητες τόσο με λόγια όσο και με έργα».

Το δημοσίευμα επικαλείται επίσης πηγές που υποστηρίζουν ότι η πραγματική κατάσταση της υγείας του βασιλιά είναι διαφορετική από την εικόνα που παρουσιάζεται δημοσίως.

«Παρόλο που ο Κάρολος προσπαθεί να δείξει ότι όλα κυλούν κανονικά, τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Οποιοσδήποτε μπορεί να δει ότι δεν είναι καλά», ανέφερε μία από τις πηγές.

«Ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται να αποχωρήσει. Θα παραιτηθεί», δήλωσε δεύτερη πηγή.

«Είναι πολύ πιο άρρωστος απ’ ό,τι αφήνει να εννοηθεί το παλάτι και απλώς δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τη διχασμένη οικογένεια, τα επιχειρηματικά συμφέροντα του στέμματος και να εκπληρώνει τα καθημερινά καθήκοντα της μοναρχίας», υποστήριξε τρίτη πηγή.

Διαφήμιση

Μία από τις πηγές εκτίμησε, μάλιστα, ότι η παραίτηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος.

Η συνταγματική διαδικασία για την παραίτηση

Δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνονται σενάρια περί παραίτησης του βασιλιά Καρόλου.

Πριν από λίγους μήνες, το περιοδικό New Idea επικαλέστηκε πηγή από το παλάτι, σύμφωνα με την οποία είχαν ξεκινήσει ακόμη και πρόβες για την προετοιμασία μιας τέτοιας εξέλιξης.

Η παραίτηση του Βρετανού μονάρχη θα απαιτούσε συγκεκριμένα θεσμικά και συνταγματικά βήματα. Αρχικά, ο Κάρολος θα έπρεπε να υπογράψει επίσημο έγγραφο παραίτησης ενώπιον μαρτύρων, δηλώνοντας την απόφασή του να αποποιηθεί τον θρόνο.

Στη συνέχεια, θα έπρεπε να ακολουθήσει νομοθετική διαδικασία στο βρετανικό Κοινοβούλιο, με την απαραίτητη συγκατάθεση των κρατών της Κοινοπολιτείας που έχουν κοινό μονάρχη, μεταξύ των οποίων και η Αυστραλία.

Διαφήμιση

Ακολούθως, θα προβλεπόταν η έκδοση της σχετικής νομοθετικής πράξης και η συνεδρίαση του Συμβουλίου Διαδοχής στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου, προκειμένου να ανακηρυχθεί επισήμως ο Ουίλιαμ νέος βασιλιάς. Η διαδικασία θα ολοκληρωνόταν με τη δημόσια ανακήρυξή του.

Η βασίλισσα Ελισάβετ φέρεται να ήταν προσωπικά αντίθετη στο ενδεχόμενο παραίτησης, ωστόσο ο Κάρολος δεν έχει αποκλείσει ποτέ δημόσια μια τέτοια εξέλιξη.

Άλλωστε, υπάρχει ιστορικό προηγούμενο στη βρετανική μοναρχία. Ο Βασιλιάς Εδουάρδος Η΄, θείος του Καρόλου, παραιτήθηκε μόλις 326 ημέρες μετά την άνοδό του στον θρόνο, προκειμένου να παντρευτεί την Αμερικανίδα Ουόλις Σίμπσον, η οποία εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν να πάρει το δεύτερο διαζύγιό της.

Η απόφασή του προκάλεσε συνταγματική κρίση και άλλαξε τη σειρά διαδοχής. Τον θρόνο ανέλαβε το 1936 ο πατέρας της Ελισάβετ, Γεώργιος ΣΤ΄, ανοίγοντας τον δρόμο για την άνοδο της ίδιας στον θρόνο το 1952 και τη μακροβιότερη βασιλεία στην ιστορία της Βρετανίας, διάρκειας 70 ετών.

Διαφήμιση

Μετά τον θάνατό της, τον Σεπτέμβριο του 2022, αποκαλύφθηκε ότι η Ελισάβετ έπασχε από καρκίνο των οστών κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής της.

Οι θεραπείες του Καρόλου

Ο Κάρολος βρισκόταν στον θρόνο μόλις 17 μήνες όταν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε, στις 5 Φεβρουαρίου 2024, ότι ο βασιλιάς είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Η διάγνωση έγινε μετά από επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, την οποία το παλάτι είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα.

Εάν και δεν αποκαλύφθηκε ποτέ ο ακριβής τύπος του καρκίνου, το Μπάκιγχαμ διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για καρκίνο του προστάτη.

Παράλληλα, ο Βασιλιάς ξεκίνησε αμέσως εβδομαδιαίες θεραπείες, οι οποίες συνεχίστηκαν έως τον Δεκέμβριο του 2025, όταν έγινε γνωστό ότι η συχνότητά τους είχε μειωθεί. Τότε, το παλάτι ανέφερε ότι ο Κάρολος είχε ανταποκριθεί «εξαιρετικά καλά» στη θεραπεία.

Νωρίτερα φέτος, ο βασιλικός ανταποκριτής Τομ Σάικς επικαλέστηκε πηγές του παλατιού, σύμφωνα με τις οποίες ο μονάρχης υποβαλλόταν σε συνδυαστική θεραπεία, η οποία περιλάμβανε ανοσοθεραπεία, εμβόλιο κατά του καρκίνου βασισμένο σε τεχνολογία RNA και ακτινοθεραπεία.

Ωστόσο, ο βασιλικός συντάκτης και συγγραφέας Ρόμπερτ Τζόμπσον υποστήριξε φέτος ότι ο Κάρολος δεν πρόκειται να απαλλαγεί ποτέ από τον καρκίνο.