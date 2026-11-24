Η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παρέλειψε στην προσφυγή της να συμπεριλάβει τον Σύλλογο Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να αναμένεται η ματαίωση 32 πτήσεων

Προβλήματα στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τη ματαίωση 32 πτήσεων κυρίως προς μικρά αεροδρόμια, αναμένεται να προκαλέσει η αυριανή πανελλαδική απεργία, με τη συμμετοχή εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζομένους στο Δημόσιο, διεκδικώντας μέτρα για την αντιμετώπιση οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών προβλημάτων.

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Οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν τις αστικές συγκοινωνίες, την ακτοπλοΐα και τα αεροδρόμια, ενώ στο απεργιακό κάλεσμα συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί.

Τι ισχύει για τις πτήσεις

Λόγω της συμμετοχής στην απεργία των μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων της ΥΠΑ (ΑFISO), αναμένεται η ματαίωση συνολικά 32 πτήσεων, κυρίως προς μικρά αεροδρόμια της χώρας, στα οποία οι τηλεπικοινωνιακοί υπάλληλοι έχουν αρμοδιότητες για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών.

Συγκεκριμένα, οι τηλεπικοινωνιακοί εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών, καθώς και την ασφάλεια των πτήσεων όπου παρέχεται υπηρεσία AFIS (Airport Flight Information Service).

Σημειώνεται, ότι η διοίκηση της ΥΠΑ, ενώ προσέφυγε στο δικαστήριο κατά της συμμετοχής στην 24ωρη απεργία των μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) και του Συλλόγου των Αερολιμενικών, …παρέλειψε στην προσφυγή της να συμπεριλάβει και το Σύλλογο των Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων!

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Έτσι, η 24ωρη απεργία των Τηλεπικοινωνιακών, ξεκινάει στις 00:00 της Τετάρτης και τερματίζεται στις 23:59 της ίδιας μέρας.

Μετρό – Ηλεκτρικός – Τραμ

Με δύο στάσεις εργασίας συμμετέχουν στην απεργία οι εργαζόμενοι στο Μετρό της Αθήνας, τον πρώην ΗΣΑΠ και στο Τραμ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρώτη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και η δεύτερη από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά συνέπεια, το Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το Τραμ αναμένεται να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00. Οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, καθώς ενδέχεται να καταγραφεί αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες λειτουργίας.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέσα των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας (αστικά λεωφορεία και τρόλεϊ), οι εργαζόμενοι θα εργαστούν κανονικά.

Πλοία

Eπίσης, σε 24ωρη απεργία, αύριο,από τις 00:01 έως τις 24:00, προχωρούν ναυτεργατικά σωματεία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να πραγματοποιηθούν πολλά προγραμματισμένα δρομολόγια.

Mέχρι χθες είχαν δηλώσει συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα.