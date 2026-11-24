Οι δύο δράστες διέφυγαν με λευκό αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση, αφού αφαίρεσαν από την οικία της ηλικιωμένης στη Φθιώτιδα το πλυντήριο και επιπλέον 1.000 ευρώ

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Λοκρίδας, όταν δύο άγνωστοι παρίσταναν τους εφοριακούς για να μπουν στο σπίτι μιας 82χρονης και έφυγαν σηκώνοντας ολόκληρο πλυντήριο μαζί με πάνω από 30.000 ευρώ.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, στην κατοικία της ηλικιωμένης στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με το LamiaReport, οι δύο δράστες χτύπησαν την πόρτα εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι της εφορίας, πείθοντας την 82χρονη να τους αφήσει να μπουν μέσα.

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Μόλις βρέθηκαν στο εσωτερικό, εντόπισαν το πλυντήριο στο οποίο η γυναίκα έκρυβε μεγάλο μέρος των οικονομιών της και το μετέφεραν μαζί τους, ενώ άρπαξαν επιπλέον 1.000 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική λεία πάνω από τις 30.000 ευρώ.

Αμέσως μετά, επιβιβάστηκαν σε λευκό αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την προανάκριση και τις έρευνες για τον εντοπισμό τους έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.