Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (24/11) στη λεωφόρο Σούδας, στα Χανιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός βρέφους μόλις 9 μηνών.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το βρέφος υποβάλλεται αυτή την ώρα σε εργαστηριακό έλεγχο, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων θα ακολουθήσει και απεικονιστικός έλεγχος, ώστε οι γιατροί να έχουν πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ παραμένει άγνωστη η σοβαρότητα του τραυματισμού του βρέφους.