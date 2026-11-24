Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο ανήλικοι ηλικίας 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν αβοήθητοι σε διαμέρισμα, ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καταδεικνύει την αυξημένη συχνότητα περιστατικών που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, ο φορέας κλήθηκε να συνδράμει στη μεταφορά και τη φροντίδα 13 παιδιών, ηλικίας από 4,5 μηνών έως 6 ετών.

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Τα παιδιά αυτά, προερχόμενα από ακατάλληλο ή κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον, απομακρύνθηκαν έπειτα από εισαγγελικές εντολές ή εγκαταλείφθηκαν απευθείας στις αστυνομικές αρχές.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων είναι η προσωρινή φιλοξενία τους σε αστυνομικά τμήματα, πριν από τη μεταφορά τους σε νοσοκομειακές μονάδες, όπου και παραμένουν.

Το χρονικό των περιστατικών

Τον Σεπτέμβριο του 2026, ένα βρέφος 9 μηνών, θύμα παραμέλησης, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» κατόπιν εντολής εισαγγελέα από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Τον Οκτώβριο του 2026, τρία αδέλφια ηλικίας 4 μηνών, 1 έτους και 5 ετών οδηγήθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο. Τα παιδιά παραδόθηκαν σε αστυνομικό τμήμα από γυναίκα, η οποία κατέθεσε πως ένας άγνωστος άνδρας τα άφησε στην πόρτα της.

Η μητέρα συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να αναζητήσει τα παιδιά της.

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Κατά τον Νοέμβριο του 2026, καταγράφηκαν τέσσερις επιπλέον υποθέσεις. Αρχικά, ένα 5χρονο αγόρι απομακρύνθηκε από τη μητέρα του λόγω παραμέλησης και κινδύνου, καταλήγοντας στο «Η Αγία Σοφία».

Ακολούθησαν δύο αδέλφια, 1 και 2 ετών, που μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» εξαιτίας της αδυναμίας της μητέρας τους να τα φροντίσει.

Στο ίδιο νοσοκομείο οδηγήθηκε ένα αγόρι 1,5 έτους, το οποίο η μητέρα του άφησε στο αστυνομικό τμήμα δηλώνοντας αδυναμία ανταπόκρισης στις ανάγκες του.

Τέλος, τρία αδέλφια, 5 και 6 ετών, απομακρύνθηκαν από τον πατέρα τους λόγω παραμέλησης και μεταφέρθηκαν από το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας στο Τζάνειο Νοσοκομείο.