Η Μπάγερν Μονάχου έχει βάλει στο τραπέζι την περίπτωση επιστροφής του Έρικ Μαξίμ Τσούπο-Μοτίνγκ, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sky Sports».

Οι Βαυαροί αναζητούν λύση για την επίθεση μετά τον τραυματισμό του Χάρι Κέιν, ο οποίος θα απουσιάσει για περίπου τρεις μήνες.

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Ο 37χρονος Καμερουνέζος θα μπορούσε να αποκτηθεί ως ελεύθερος, καθώς το συμβόλαιό του με τη Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Στην προηγούμενη θητεία του στην Μπάγερν, από το 2020 έως το 2024, κατέγραψε 122 συμμετοχές, 38 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Τσούπο-Μοτίνγκ έχει φορέσει 76 φορές τη φανέλα της εθνικής Καμερούν. Μετακόμισε στις ΗΠΑ έπειτα από σχεδόν έξι μήνες χωρίς ομάδα, μετά την αποχώρησή του από τους Γερμανούς το καλοκαίρι του 2024.

Στο MLS έχει πετύχει 24 γκολ σε 61 συμμετοχές. Στην πρώτη του σεζόν σημείωσε 18 τέρματα σε 33 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ στη δεύτερη η συγκομιδή του περιορίστηκε στα πέντε γκολ σε 22 παιχνίδια.

Στην πτώση της απόδοσής του συνέβαλε και ένας τραυματισμός στο γόνατο, που τον ταλαιπώρησε για αρκετούς μήνες.

Παρά την ηλικία του και τα προβλήματα τραυματισμών, ο Καμερουνέζος είχε κερδίσει την εκτίμηση των φιλάθλων και των συμπαικτών του στην Μπάγερν.