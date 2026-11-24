Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μια σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση, καθώς την Πέμπτη (26/11, 22:00) θα υποδεχθεί τη Νόρτζελαντ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Conference League.

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει ιδανικά την πορεία τους στη διοργάνωση, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, και θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την απευθείας πρόκριση στους «16».

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Η UEFA γνωστοποίησε τους διαιτητές της αναμέτρησης, με τον Αυστριακό Γιούλιαν Βάινμπεργκερ να αναλαμβάνει να διευθύνει το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, είχε διευθύνει το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (1-1) για το Κύπελλο Ελλάδας το 2024, καθώς και την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (1-2), τον Οκτώβριο του 2022, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Αντρέας Χάιντενραϊχ και Μαξιμίλιαν Κόλμπιτσχ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Κρίστιαν Πέτρου Τσόκιρτσα.