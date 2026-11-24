Ο συνήγορος του 44χρονου υποστήριξε ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν αποδόμησαν πλήρως τις κατηγορούμενες πράξεις, ενώ κατήγγειλε τη δημόσια στοχοποίηση του Αρχιμανδρίτη

Ελεύθερος υπό τον όρο της τακτικής εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του αφέθηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στο μεγάλο κύκλωμα διακίνησης πλαστών έργων τέχνης.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, με την πλευρά της υπεράσπισης να κάνει λόγο για πλήρη κατάρρευση του κατηγορητηρίου, ενώ παράλληλα εξαπολύει σφοδρά βέλη για τη δημόσια στοχοποίηση του συγκατηγορούμενου Αρχιμανδρίτη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Υπεράσπιση: Κατέρρευσε το κατηγορητήριο

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου Γεώργιος Γεωργίου, ο οποίος μαζί με τη Χριστίνα Νικολοπούλου εκπροσωπεί και τον εμπλεκόμενο κληρικό, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις διωκτικές αρχές.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τόνισε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που εισέφερε η υπεράσπιση αποδόμησαν πλήρως τις αποδιδόμενες πράξεις.

«Ο εντολέας μου αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή ενός και μοναδικού περιοριστικού όρου, ήτοι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέραμε ήδη έχουν αποδομήσει πλήρως τις κατηγορούμενες πράξεις».

Αν και απέφυγε να αναφερθεί αναλυτικά στο πώς βρέθηκαν οι πίνακες στα χέρια του 44χρονου, επέμεινε στη θέση ότι «αποδείξαμε ότι δεν πληρούντο οι κατηγορούμενες κακουργηματικές πράξεις και η μία πλημμεληματική που μας αποδίδουν».

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Παράλληλα, η υπεράσπιση έθεσε στο κάδρο των ευθυνών τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται δημόσια η εμπλοκή του Αρχιμανδρίτη στην υπόθεση.

Ο κ. Γεωργίου κατήγγειλε με έμφαση μια «τρομακτική αποδόμηση της προσωπικότητος του ετέρου συγκατηγορουμένου, του Αρχιμανδρίτη, ο οποίος ευρίσκεται στις ΗΠΑ, χωρίς στο ελάχιστο να υπάρξει σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας».

Παράλληλα, ζήτησε να οριοθετηθούν άμεσα οι ανεπαλήθευτες δημόσιες αναφορές που πλήττουν τον κληρικό, ενώ, όταν ρωτήθηκε για το αν ο Αρχιμανδρίτης προτίθεται να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών, ο κ. Γεωργίου περιορίστηκε να δηλώσει ότι «θα γίνουν οι προσήκουσες ενέργειες στις αρμόδιες αρχές».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν ο 44χρονος συνελήφθη από τις αρχές έξω από σταθμό του Μετρό, έχοντας στην κατοχή του έξι πλαστούς πίνακες που έφεραν την υπογραφή του Έλληνα ζωγράφου Γιώργου Μπουζιάνη.

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Μαζί με τα έργα βρέθηκαν και πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας, με τον κατηγορούμενο να επιχειρεί, σύμφωνα με τις αρχές, να τα διαθέσει έναντι του ποσού των 5.100 ευρώ.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι ιδιαίτερα βαριά, καθώς περιλαμβάνει κατηγορίες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης συνολικής αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, διακεκριμένη απάτη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι παρέλαβε τους πίνακες από τρίτο πρόσωπο και δεν είχε την παραμικρή ιδέα ότι επρόκειτο για πλαστά έργα.