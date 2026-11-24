Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του αφέθηκε μετά την απολογία του, ο 44χρονος ο οποίος είναι κατηγορούμενος για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης ύψους 1,7 εκατομμυρίου ευρώ.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι τα έργα ήταν πλαστά, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε έφτασαν στην κατοχή του μέσω τρίτου προσώπου.

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Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος συνελήφθη στους Αμπελόκηπους μετά από καταγγελία ότι σε ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο πίνακες αποδιδόμενοι στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, οι οποίοι φέρονταν να είναι πλαστοί και να συνοδεύονταν από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Στον κατηγορούμενο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, διακεκριμένη απάτη και για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται.