Ο σουηδικός σύλλογος φέρεται να αξιώνει ποσό από 1 έως 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του παίκτη, αν και ο Άρης δεν έχει προχωρήσει σε κάποια κίνηση

Την περίπτωση του Γουίλιαμ Μιλοβάνοβιτς φέρεται να εξετάζει ο Άρης, τουλάχιστον με βάση όσα γράφονται στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει το «MozzartSport», ο Σουηδός μέσος της Γκάις αποτελεί στόχο αρκετών ομάδων από διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πέρα από τον Άρη, στη λίστα των ενδιαφερομένων φέρονται να βρίσκονται η Βερόνα από την Ιταλία, η Όξφορντ από την Αγγλία, η ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ, καθώς και οι πολωνικές Γιαγκελόνια και Λέγκια Βαρσοβίας.

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Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης έχει τη δική της σημασία για την Γκάις. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο σουηδικός σύλλογος αντιμετωπίζει το προσεχές μεταγραφικό παράθυρο ως μια καλή ευκαιρία για να εξασφαλίσει οικονομικό αντάλλαγμα από την παραχώρηση του παίκτη. Από την 1η Ιανουαρίου, άλλωστε, ο Μιλοβάνοβιτς θα εισέλθει στους τελευταίους 12 μήνες του συμβολαίου του, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις της ομάδας του.

Οι απαιτήσεις της Γκάις για την πώλησή του φέρονται να κυμαίνονται από 1 έως 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντική οικονομική επιτυχία για τους Σουηδούς, οι οποίοι είχαν αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή χωρίς κόστος πριν από περίπου τρία χρόνια.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο σε αυτή τη φάση ο παίκτης δεν έχει εξεταστεί από τον Άρη και ούτε έχει γίνει κάποια κίνηση, παρά τα όσα αναφέρουν οι Σέρβοι.