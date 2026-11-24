Ο προπονητής Μαρκ Κούπερ δήλωσε πως η ομάδα θα πρέπει να φροντίσει να καλύψει όλες αυτές τις τρύπες πριν από κάθε προπόνηση

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην προπόνηση της Τσέλμσφορντ Σίτι, με τον αρχηγό της ομάδας, Καβ Μάιλι, να τραυματίζεται με έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο.

Ο ποδοσφαιριστής υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο, όταν έπεσε σε λαγούμι ασβού κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός από την αναμέτρηση του Σαββάτου απέναντι στη Γουόλτον & Χέρσαμ, για τη National League South.

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«Ο Καβ Μάιλι έπεσε σε μια τρύπα ασβού στην προπόνηση και γύρισε τον αστράγαλό του. Έτσι, δεν μπορούσε να αγωνιστεί», αποκάλυψε ο προπονητής της ομάδας, Μαρκ Κούπερ, μετά την ισοπαλία με 2-2.

«Αρχικά μου είχαν πει ότι επρόκειτο για λαγούμι αλεπούς, αλλά στη συνέχεια ο υπεύθυνος του χώρου όπου προπονούμαστε με ενημέρωσε ότι ήταν λαγούμι ασβού. Πλέον, θα πρέπει να φροντίσουμε να καλύψουμε όλες αυτές τις τρύπες πριν από κάθε προπόνηση», τόνισε ο Κούπερ.

Ο Καβ Μάιλι εντάχθηκε στην Τσέλμσφορντ το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στη National League με τις φανέλες των Σάουθεντ Γιουνάιτεντ και Ίστλι.

Παρά την απουσία του αρχηγού, η Τσέλμσφορντ προηγήθηκε με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Τζακ Μπάρχαμ στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα, δεχόμενη δύο τέρματα στο δεύτερο μέρος.

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Ο Μάιλι, ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία στις χαμηλότερες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν στις Ίστλι και Σάουθεντ, επέστρεψε στην ενδεκάδα τη Δευτέρα, απέναντι στη Μέιντστοουν Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο, μόλις στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, προκάλεσε νέα ανησυχία, καθώς έπεσε στο έδαφος και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

«Το παιχνίδι έχει διακοπεί, καθώς ο Καβ Μάιλι βρίσκεται στο έδαφος και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό», ανέφερε η ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όχι πάλι καμιά τρύπα ασβού!», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας ανήσυχος φίλαθλος.

Ευτυχώς, ο Μάιλι επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, με την Τσέλμσφορντ να παίρνει τη νίκη με 1-0, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπάρχαμ.