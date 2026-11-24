Το πρόγραμμα του αγώνα Ολυμπιακός-Mίλαν
Την ομάδα του Πειραιά θα εκπροσωπήσουν στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης ο προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ και ο ποδοσφαιριστής Λορέντσο Πιρόλα στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης
Οι ώρες των συνεντεύξεων Τύπου και των προπονήσεων Ολυμπιακού–Μίλαν, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (26/11).
Τις ώρες των συνεντεύξεων Τύπου και των προπονήσεων Ολυμπιακού-Μίλαν, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (26/11) για τη League Phase του Europa League γνωστοποίησαν οι «ερυθρόλευκοι».
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
12:15 Προπόνηση της Μίλαν στο προπονητικό της κέντρο.
16:00 Συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Την ομάδα μας θα εκπροσωπήσει ο προπονητής μας, κ. Ιμανόλ Αλγουαθίλ και ο ποδοσφαιριστής μας Λορέντσο Πιρόλα.
18:00 Προπόνηση του Ολυμπιακού στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.
20:00 Συνέντευξη Τύπου της Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου
19:45 Ολυμπιακός – Μίλαν