Η ετήσια παραγωγή των δύο κλασικών μοντέλων της εταιρείας εκτιμάται ότι ενδέχεται να αγγίξει τις 200.000 τσάντες μέσα στο 2026, ενισχύοντας την προσφορά στην αγορά

Η τσάντα Birkin της Hermès έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα πολυτέλειας παγκοσμίως. Για δεκαετίες, η περιορισμένη διαθεσιμότητά της, οι υψηλές τιμές και η αποκλειστικότητα που τη συνοδεύει την καθιστούσαν κάτι περισσότερο από ένα ακριβό αξεσουάρ: ένα προϊόν που η αξία του συνδεόταν άμεσα με τη δυσκολία απόκτησής του. Τώρα, όμως, το συγκεκριμένο μοντέλο πολυτέλειας φαίνεται να δοκιμάζεται, καθώς η Hermès αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις και οι μεταπωλητικές τιμές των εμβληματικών τσαντών της υποχωρούν.

Η κατάσταση φέρνει στο προσκήνιο μια οικονομική θεωρία που διατυπώθηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από τον Αμερικανό οικονομολόγο Θόρσταϊν Βέμπλεν. Ο Βέμπλεν, ο οποίος πέθανε 55 χρόνια πριν από τη δημιουργία της Birkin το 1984, περιέγραψε τα λεγόμενα «αγαθά Βέμπλεν» (Veblen goods): προϊόντα για τα οποία η ζήτηση μπορεί να αυξάνεται όσο ανεβαίνει η τιμή τους, ακριβώς επειδή η υψηλή τιμή λειτουργεί ως σύμβολο κοινωνικής θέσης και οικονομικής ισχύος.

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Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται πολυτελή ρολόγια, σπάνια κρασιά, έργα τέχνης και υπεραυτοκίνητα. Η Birkin αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα. Τον Ιούλιο του 2025, η αυθεντική τσάντα της Βρετανίδας ηθοποιού Τζέιν Μπίρκιν πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s έναντι 10 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τιμή-ρεκόρ για το συγκεκριμένο προϊόν.

REUTERS/Suzanne Plunkett

Η Hermès πουλούσε αποκλειστικότητα και όχι απλώς τσάντες

Η στρατηγική της Hermès βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αίσθηση σπανιότητας. Η δυσκολία απόκτησης μιας Birkin ή μιας Kelly, σε συνδυασμό με την υψηλή τιμή τους, ενίσχυε την εικόνα τους ως αντικειμένων που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν όλοι.

Η δυναμική αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επικερδής. Από το 2019 έως το 2025, η Hermès υπερδιπλασίασε τα έσοδά της, φτάνοντας τα 16 δισ. ευρώ, ενώ κατάφερε να αντέξει καλύτερα από αρκετούς ανταγωνιστές της την επιβράδυνση της αγοράς πολυτελών ειδών μετά την πανδημία.

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Η χρηματιστηριακή της αποτίμηση ξεπέρασε πέρυσι τα 250 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδυτές ήταν διατεθειμένοι να πληρώνουν κατά μέσο όρο περίπου 50 φορές τα αναμενόμενα ετήσια κέρδη της εταιρείας μέσα στο 2025. Η αντίστοιχη αναλογία για την LVMH, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πολυτελών ειδών παγκοσμίως, ήταν περίπου 20 φορές.

Ωστόσο, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, ο δείκτης αποτίμησης της Hermès υποχώρησε σχεδόν στο μισό, στις 26 φορές τα αναμενόμενα κέρδη. Πρόκειται για σημαντική μεταβολή σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, ο οποίος διαμορφωνόταν στις 45 φορές.

Γιατί η επιτυχία της Birkin δεν αρκεί πλέον

Παρά τις πιέσεις, οι εμβληματικές δερμάτινες τσάντες της Hermès δεν φαίνεται να αποτελούν προς το παρόν το βασικό πρόβλημα. Αντίθετα, οι πωλήσεις των δερμάτινων ειδών, στα οποία περιλαμβάνονται οι Birkin και Kelly, κατέγραψαν αύξηση 10,8% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο.

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Η εικόνα ήταν διαφορετική για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 56% των συνολικών εσόδων του ομίλου την προηγούμενη χρονιά. Οι πωλήσεις τους πέρασαν από οργανική αύξηση 3,7% το δεύτερο τρίμηνο σε μείωση 0,7% το τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με αναλυτές της Bank of America, ήταν η πρώτη συρρίκνωση της συγκεκριμένης κατηγορίας εκτός της περιόδου της πανδημίας από το 2016.

Μία πιθανή εξήγηση είναι η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας. Υπάρχει, ωστόσο, και μια άλλη παράμετρος: ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να αγοράζουν λιγότερα ρούχα, κοσμήματα και είδη για το σπίτι, επειδή αυτά δεν αποτελούν πλέον τόσο ελκυστικό «εισιτήριο» για την απόκτηση μιας Birkin ή Kelly.

Για χρόνια, όσοι επιθυμούσαν να αποκτήσουν μία από τις συγκεκριμένες τσάντες έπρεπε να αναπτύξουν σχέση εμπιστοσύνης με τους πωλητές της Hermès και συχνά να προχωρήσουν προηγουμένως σε αγορές άλλων προϊόντων, όπως ρούχα, κοσμήματα, πιάτα και φωτιστικά. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τέτοιες αγορές δεν αποτελούν επίσημη προϋπόθεση για την απόκτηση μιας Birkin. Ωστόσο, μεταπωλητές που μίλησαν στο Reuters περιγράφουν μια διαφορετική πρακτική.

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Το σύστημα αυτό ήταν ευκολότερο να γίνει αποδεκτό όταν μια τσάντα που αγοραζόταν από κατάστημα της Hermès μπορούσε στη συνέχεια να μεταπωληθεί σε τιμή διπλάσια ή και υψηλότερη. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μπορούσαν να αντισταθμίσουν το κόστος των πρόσθετων αγορών τους.

Η μεταπωλητική αγορά αποδυναμώνει τη σπανιότητα

Το πρόβλημα για την Hermès είναι ότι η μεταπωλητική αξία των Birkin αρχίζει να υποχωρεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Bernstein, το premium μεταπώλησης για μια Birkin 25 μειώθηκε από 160% το 2022 σε 70% το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Παράλληλα, η UBS εκτιμά ότι οι αγγελίες μεταπώλησης για τις τσάντες Birkin και Kelly έχουν πλέον φτάσει σε επίπεδα έξι έως επτά φορές υψηλότερα από εκείνα πριν από την πανδημία. Η ετήσια παραγωγή των δύο κλασικών μοντέλων εκτιμάται ότι ενδέχεται να αγγίξει τις 200.000 τσάντες μέσα στο 2026.

Η αύξηση της παραγωγής, η ανθεκτικότητα των προϊόντων, τα οποία μπορούν να διατηρηθούν για δεκαετίες, και η ανάπτυξη των πλατφορμών μεταπώλησης έχουν ενισχύσει την προσφορά. Έτσι, η απόκτηση μιας Birkin δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την πρόσβαση στα καταστήματα της Hermès και τη διαδικασία που έχει καθιερώσει η εταιρεία.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μια μεταχειρισμένη τσάντα χωρίς να χρειαστεί να περάσουν από τη διαδικασία αγοράς άλλων προϊόντων. Ταυτόχρονα, η υποχώρηση των κερδών από τη μεταπώληση περιορίζει το ενδιαφέρον όσων αντιμετώπιζαν την Birkin και ως επενδυτικό προϊόν.

Το στοίχημα για τον επικεφαλής της Hermès

Η εταιρεία έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλες κατηγορίες τσαντών. Σύμφωνα με την UBS, τα λεγόμενα «non-quota» μοντέλα, τα οποία συνήθως δεν απαιτούν το ίδιο επίπεδο πρόσθετων αγορών που συνδέεται με την απόκτηση μιας Birkin ή Kelly, αντιστοιχούν πλέον στο 65% των εσόδων από τα δερμάτινα είδη.

Τα μοντέλα αυτά έχουν σημειώσει επιτυχία, ωστόσο δεν διαθέτουν συνήθως τα υψηλά περιθώρια μεταπώλησης των δύο εμβληματικών τσαντών. Αυτό καθιστά τον συγκεκριμένο τομέα περισσότερο εκτεθειμένο στις συνηθισμένες διακυμάνσεις της αγοράς πολυτελών ειδών.

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Hermès, Αξελ Ντιμά, ανιψιό του δημιουργού της Birkin, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Η δημιουργία ενός νέου προϊόντος με την ίδια απήχηση ή η προσπάθεια να πειστούν οι καταναλωτές ότι οι υπόλοιπες κατηγορίες αξίζουν από μόνες τους τις υψηλές τιμές τους μπορεί να χρειαστεί χρόνια.

Shutterstock/ShamAn77

Μία επιλογή θα ήταν η μείωση της παραγωγής και η αναμονή μέχρι να περάσει η τρέχουσα περίοδος πίεσης. Μια τέτοια κίνηση, όμως, θα είχε άμεσο κόστος για την εταιρεία. Επιπλέον, η Hermès σχεδιάζει να αυξήσει φέτος κατά 6% την παραγωγική της δυναμικότητα στα δερμάτινα είδη, επεκτείνοντας τα εργαστήριά της.

Μια άλλη επιλογή είναι η περαιτέρω αύξηση των τιμών. Η επόμενη αναπροσαρμογή αναμένεται τον Ιανουάριο, ωστόσο μια τέτοια απόφαση ενδέχεται να περιορίσει ακόμη περισσότερο το περιθώριο μεταπώλησης των προϊόντων.

Το παράδειγμα της Κίνας και η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες

Η περίπτωση της κινεζικής εταιρείας Kweichow Moutai, παραγωγού του παραδοσιακού αλκοολούχου ποτού baijiu, αποτελεί μια προειδοποίηση για την Hermès. Το προϊόν είχε αποκτήσει ιδιαίτερο κύρος ως δώρο μεταξύ των εύπορων καταναλωτών, όμως η ζήτησή του επηρεάστηκε από τους περιορισμούς στις δημόσιες εκδηλώσεις φιλοξενίας αξιωματούχων και από τις αλλαγές στις προτιμήσεις των νεότερων καταναλωτών.

Παράλληλα, η αυστηρότερη φορολογική αντιμετώπιση των εύπορων πολιτών από το Πεκίνο, τόσο εντός όσο και εκτός Κίνας, ενθαρρύνει τους πλουσιότερους να αποφεύγουν την επίδειξη του πλούτου τους.

Οι τσάντες δεν είναι ποτά, ωστόσο η διάδοση των Birkin μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις έχει καταστήσει πλέον πολύ πιο ορατές. Την ίδια στιγμή, νεότεροι εύποροι Κινέζοι καταναλωτές ενδέχεται να εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να αποδεχθούν τη διαδικασία αγορών που συνδέεται με την απόκτησή τους, γνωστή ως «Peihuo».

Η Hermès εξακολουθεί να δικαιολογεί υψηλότερη χρηματιστηριακή αποτίμηση από ανταγωνιστές όπως η LVMH και η Kering, χάρη στα ισχυρότερα περιθώρια κέρδους της. Ωστόσο, ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Ερίκ ντι Ολγκουέ, έχει επισημάνει ότι η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας προϋποθέτει ετήσια οργανική αύξηση των πωλήσεων περίπου 5%. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 41%, ενώ οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν μόλις κατά 4,3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Το μεγάλο στοίχημα για την Hermès δεν είναι απλώς να διατηρήσει τις πωλήσεις της Birkin. Είναι να αποδείξει ότι η αποκλειστικότητα εξακολουθεί να έχει την ίδια αξία για τους καταναλωτές. Γιατί, όπως δείχνει η θεωρία των αγαθών Βέμπλεν, η υψηλή τιμή μπορεί να ενισχύει την επιθυμία για ένα προϊόν μόνο όσο αυτό εξακολουθεί να θεωρείται πραγματικά ξεχωριστό.