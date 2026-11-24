Από τον Μάρτιο του 2027 οι μαθητές των επτά Δημοτικών Σχολείων Πόρου, Τροιζηνίας και Μεθάνων θα λαμβάνουν καθημερινά ζεστά γεύματα, σύμφωνα με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου

Με στόχο κάθε μαθητής Δημοτικού Σχολείου της χώρας να έχει καθημερινά ένα πλήρες και ποιοτικό γεύμα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευρύνει σταθερά το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». Σήμερα, η δράση καλύπτει 2.000 σχολικές μονάδες σε 160 δήμους, με τη διανομή έως και 240.000 γευμάτων ημερησίως.

Για το 2027 έχει ήδη δρομολογηθεί η επέκταση σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία επτά ακόμη δήμων: Λήμνου, Ανδραβίδας–Κυλλήνης, Ανατολικής Μάνης, Ζηρού, Επιδαύρου, Τροιζηνίας–Μεθάνων και Πόρου, με έως 3.830 επιπλέον γεύματα ημερησίως και προϋπολογισμό 1,28 εκατ. ευρώ.

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Στο πλαίσιο αυτής της επέκτασης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε, κατά την επίσκεψή της στην περιοχή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, ότι από τον Μάρτιο του 2027 σχολικά γεύματα θα λαμβάνουν και οι μαθητές των επτά Δημοτικών Σχολείων Πόρου, Τροιζηνίας και Μεθάνων.

Πρόκειται για τα δύο Δημοτικά Σχολεία του Πόρου και εκείνα του Γαλατά, των Μεθάνων, της Τροιζήνας, της Καλλονής και του Καρατζά. Τα παιδιά θα απολαμβάνουν καθημερινά ένα ζεστό γεύμα, με σαλάτα, φρούτο και ψωμί, βασισμένο στις αρχές της μεσογειακής διατροφής.

«Από το ένα στα τέσσερα Δημοτικά Σχολεία έχουμε φτάσει σήμερα να καλύπτουμε το ένα στα δύο. Συνεχίζουμε να διευρύνουμε το πρόγραμμα, μέχρι να φτάσουμε σε κάθε Δημοτικό της χώρας. Με την ένταξη του Πόρου, της Τροιζηνίας και των Μεθάνων, εκατοντάδες ακόμη οικογένειες θα έχουν μια σημαντική καθημερινή στήριξη. Πρώτο μας μέλημα είναι η ποιότητα και η ασφάλεια του γεύματος που φτάνει στα παιδιά. Για τους γονείς, αυτό σημαίνει ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού και μία καθημερινή έγνοια λιγότερη», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

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Η Υπουργός επισκέφθηκε σχολικές μονάδες και συναντήθηκε με τους δημάρχους Πόρου και Τροιζηνίας–Μεθάνων, Γιώργο Κουτουζή και Τάσο Μούγιο.

Στον Γαλατά, συνομίλησε με πολίτες, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους τοπικών φορέων, μεταξύ των οποίων ο σύλλογος ΑμεΑ «Άγιος Κήρυκος» και ο σύλλογος «Θεατροίζην». Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τις οικογένειες της περιοχής, η φροντίδα των παιδιών, η στήριξη των ατόμων με αναπηρία και οι δυνατότητες αξιοποίησης των κοινωνικών προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις «Νταντάδες της Γειτονιάς», με οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες, εφόσον εγγραφούν στο σχετικό μητρώο και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Παράλληλα, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», το οποίο έχει θεσμοθετηθεί ως μόνιμη πολιτική για παιδιά έως έξι ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες και τις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα προβλέπει εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων, με μηνιαία vouchers 400, 600 ή 800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριών.

Η Υπουργός ενημέρωσε ακόμη τους πολίτες για το νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers, που αντικαθιστά τη διανομή προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων και επιτρέπει στις οικογένειες να επιλέγουν οι ίδιες τα προϊόντα που χρειάζονται. Όπως εξήγησε, η πρώτη καταβολή μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση, λόγω της αναδρομικής ενίσχυσης.

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης τα στεγαστικά προγράμματα του Υπουργείου, με έμφαση στο νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», για την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών, και στις παρεμβάσεις για την ανακαίνιση κατοικιών που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση. Αναφορά έγινε και στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε περίπου 20.000 ακόμη πολίτες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, με διευρυμένα ηλικιακά όρια έως τα 55 έτη, αξία κατοικίας έως 300.000 ευρώ και δάνειο έως 230.000 ευρώ.