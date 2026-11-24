Ο κ. Χατζηγιαννάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις, κάνει λόγο για ενορχηστρωμένη προσπάθεια σπίλωσής του, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από τα κυβερνητικά σκάνδαλα και να δημιουργηθεί κλίμα συμψηφισμού από το Μέγαρο Μαξίμου

Πυρά ανταλλάσσουν η Νέα Δημοκρατία και η ΕΛ.Α.Σ. με αφορμή τα δημοσιεύματα για συμβάσεις του οικογενειακού δικηγορικού γραφείου του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτου Χατζηγιαννάκη, με το Δημόσιο, αλλά και τα ερωτήματα που έθεσε νωρίτερα η Πειραιώς στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Χατζηγιαννάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις, κάνει λόγο για ενορχηστρωμένη προσπάθεια σπίλωσής του, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από τα κυβερνητικά σκάνδαλα και να δημιουργηθεί κλίμα συμψηφισμού από το Μέγαρο Μαξίμου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις επί της ουσίας των καταγγελιών που τον αφορούν.

Τι απαντά ο Χατζηγιαννάκης

Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηγιαννάκης αναφέρει ότι: «Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα με επιθέσεις χαμηλής έντασης και σήμερα πλέον με πρωτοσέλιδο χτύπημα στην Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος καθώς και με δήθεν αναλυτικό «ρεπορτάζ» εξελίσσεται μια επιχείρηση προσωπικής μου κατασυκοφάντησης και σπίλωσης με προφανή στόχο να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη ώστε να καλυφθούν τα αίσχη των Υπουργών της Κυβέρνησης της ΝΔ η οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη καθημερινά με αποκαλύψεις απολύτως πραγματικών σκανδάλων».

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι έχει αποχωρήσει από την εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης – Δικηγορική Εταιρεία» ήδη από το 2014 και πως δεν κατείχε μετοχές ούτε κατά τη βουλευτική του θητεία την περίοδο 2019-2023.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Επιπλέον, διευκρινίζει ότι το διάστημα 2014-2019, οπότε και διετέλεσε δήμαρχος Σκύρου, είχε θέσει οικειοθελώς σε αναστολή τη δικηγορική του ιδιότητα.

Η απάντηση της ΝΔ στις δηλώσεις Χατζηγιαννάκη για τις συμβάσεις με το Δημόσιο

Για ελλιπή αλλά και αποκαλυπτική δήλωση του γραμματέα της ΕΛ.ΑΣ., Μίλτου Χατζηγιαννάκη, κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία, επανερχόμενη στο ζήτημα των συμβάσεων εταιρειών με το Δημόσιο.

Σε ανακοίνωσή της, η Πειραιώς υποστηρίζει ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης απάντησε μόνο για τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, χωρίς να αναφερθεί στην άλλη εταιρεία, στην οποία, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, παραμένει μέτοχος και η οποία φέρεται να διεκδικεί συμβάσεις του Δημοσίου.

Η Νέα Δημοκρατία θέτει εκ νέου το ερώτημα εάν η συγκεκριμένη εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο και εξακολουθεί να διεκδικεί κρατικά κονδύλια.

Διαφήμιση

Παράλληλα, κατηγορεί την ΕΛ.ΑΣ. και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα για υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζουν με διαφορετικά κριτήρια τις αναθέσεις σε συγγενικά πρόσωπα στελεχών, ανάλογα με την πολιτική τους προέλευση.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι, ενώ οι αναθέσεις από δήμους σε συγγενικά πρόσωπα στελεχών εκτός της ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλονται ως φαινόμενα διαφθοράς, στην περίπτωση της δικηγορικής εταιρείας της οικογένειας Χατζηγιαννάκη η στάση είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, δήμοι και άλλοι φορείς του Δημοσίου έχουν συνάψει συμβάσεις με τη συγκεκριμένη εταιρεία συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες, όπως αναφέρει επικαλούμενη δημοσιεύματα, αφορούν απευθείας αναθέσεις.

Τέλος, η ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος καταλήγει με την κατηγορία περί υποκρισίας και επιλεκτικής επίκλησης της οικογενειακής ευθύνης από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ. και του Αλέξη Τσίπρα.