Η πλατφόρμα υποστηρίζει πως αφαιρεί καθημερινά εκατομμύρια δημοσιεύσεις με επιβλαβές περιεχόμενο μέσω τεχνητής νοημοσύνης και αναφορών χρηστών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με την πολιτική που ακολουθεί η Telegram, για τις αγγελίες παράνομων αγοροπωλησιών, προχώρησε η πλατφόρμα στο tanea.gr. Αφορμή στάθηκε η υπόθεση bullying του 14χρονου στην Ήπειρο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε όπλα μέσω Telegram ώστε να επιτεθεί σε συνομήλικούς του,

Όπως σημειώνει η πλατφόρμα οι περισσότερες αγγελίες αυτού του είδους είναι ψεύτικες ενώ γίνεται και προσεκτικό monitoring ώστε να αφαιρούνται αγγελίες που παραβιάζουν τους όρους χρήσης.

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«Παρότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των αγγελιών είναι πιθανότατα ψεύτικες, οι αγγελίες για παράνομες πωλήσεις αφαιρούνται συστηματικά επειδή παραβιάζουν τους όρους χρήσης της Telegram, είτε πρόκειται για πραγματικές απόπειρες πώλησης είτε για απάτες. Με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, οι συντονιστές της Telegram παρακολουθούν προληπτικά τα δημόσια τμήματα της πλατφόρμας και δέχονται αναφορές από χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρούν καθημερινά εκατομμύρια δημοσιεύσεις με επιβλαβές περιεχόμενο, μεταξύ των οποίων και αγγελίες για παράνομη πώληση όπλων» υπογραμμίζει στο tanea.gr ο Remi Vaughn, εκπρόσωπος της Telegram Messenger.

Πώς εμπλέκεται η πλατφόρμα στην υπόθεση με τον 14χρονο

Ο 14χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε επεξεργαστεί σχέδιο επίθεσης εναντίον συγκεκριμένων μαθητών, τους οποίους θεωρούσε υπεύθυνους για τον εκφοβισμό του, έψαχνε για όπλο μέσω του Telegram.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, υπηρεσίες του εξωτερικού εντόπισαν ύποπτη συμπεριφορά που συνδεόταν με προφίλ του ανηλίκου στην εφαρμογή. Ακολούθησε ενημέρωση των ελληνικών αρχών και στην υπόθεση ενεπλάκη η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στις διαδικτυακές αναζητήσεις του μαθητή, στις επικοινωνίες του και στις πληροφορίες που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν πρόθεση άσκησης βίας.

Υπενθυμίζεται πως κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο ήταν κρυμμένο σε χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε στο δωμάτιο του. Ο ανήλικος φέρεται να το είχε αγοράσει από ηλεκτρονικό κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι το προόριζε για ψάρεμα. Παράλληλα, από την εξέταση της διαδικτυακής δραστηριότητάς του προέκυψε ότι αναζητούσε πληροφορίες και βίντεο σχετικά με προηγούμενες ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία.