Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι το πλοίο με την ονομασία «Sparta II» ήταν «θεμιτός στόχος» για τον ουκρανικό στρατό, καθώς μετέφερε όπλα

Η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε ρωσικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επίθεση εντάσσεται στην εκστρατεία αντιποίνων του Κιέβου κατά της Ρωσίας, με φόντο τη συνεχιζόμενη εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι το πλοίο με την ονομασία «Sparta II» ήταν «θεμιτός στόχος» για τον ουκρανικό στρατό, καθώς μετέφερε όπλα. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι η επίθεση του Σαββάτου ενδέχεται να προκάλεσε ανησυχία σε ορισμένους από τους συμμάχους της Ουκρανίας.

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Русское корыто Sparta II которое получило украинских пиздюлей во время перевозки военной техники из питера в калининград – притащили горящее обратно в питер ☺️ https://t.co/9PZY3kIS88 — dedzaébal (@dedzaebal) November 24, 2026

Μετά το πλήγμα, προκλήθηκε φωτιά σε εμπορευματοκιβώτια του πλοίου και το φορτηγό σκάφος άρχισε να παρασύρεται προς τα φινλανδικά χωρικά ύδατα. Στη συνέχεια, στο σημείο έφθασαν και άλλα ρωσικά σκάφη για να το ρυμουλκήσουν.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών, το «Sparta II» κατέληξε στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης μετά την επίθεση από τα ουκρανικά drones. Όπως φαίνεται στα πλάνα, το πλήρωμα αναγκαζόταν να ψύχει συνεχώς το σκάφος ώστε να αποτραπεί νέα πυρκαγιά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι σκοπεύει να απευθυνθεί στο νέο Κογκρέσο το οποίο πλέον από τις Αρχές Ιανουαρίου θα είναι υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών με στόχο να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν καταφέρει να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο έως το τέλος του έτους.

Επίσης, η Ουκρανία θα επιδιώξει ένα ισχυρό πακέτο στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία αποδεκτή από το Κίεβο, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Bloomberg αργά τη Δευτέρα.

Τέλος, ο Ζελένσκι υπεραμύνθηκε των επιθέσεων με ναυτικά drones κοντά στη Λιβύη και δεσμεύτηκε να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική.