O Στάθης Ραφτόπουλος περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έμεινε μόνο του στο όχημα

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε η οικογένειά του, όταν ενημερώθηκε ότι η κόρη του είχε ξεχαστεί μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Ρόδο, περιέγραψε ο πατέρας της μικρής, Στάθης Ραφτόπουλος, γνωστός από τη συμμετοχή του στο Fame Story.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν το νήπιο δεν αποβιβάστηκε στο σχολείο, αλλά παρέμεινε στο όχημα, χωρίς ο οδηγός και η συνοδός να αντιληφθούν την παρουσία του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τον πατέρα, το παιδί είχε αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Αφού ολοκλήρωσε την αποβίβαση των υπόλοιπων μαθητών, ο οδηγός στάθμευσε το σχολικό λεωφορείο σε σημείο που απέχει σημαντική απόσταση από το σχολείο.

Πώς κατάφερε να βγει από το λεωφορείο

Μιλώντας στο Star, ο Στάθης Ραφτόπουλος περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έμεινε μόνο του στο όχημα.

«Ακόμα προσπαθούμε να το αποδεχτούμε και να το χωνέψουμε. Η συνοδός έκανε λάθος και ξέχασε το παιδί μέσα στο σχολικό, το οποίο το νοικιάζουν από έναν ιδιοκτήτη. Ο οδηγός, όταν παραδώσει τα παιδιά στο σχολείο, είναι υποχρεωμένος μετά να παραδώσει το όχημα στον ιδιοκτήτη. Το όχημα το παρκάρουν σε ένα ξεχωριστό μέρος από το σχολείο, το οποίο είναι σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο», ανέφερε.

Όταν η μικρή ξύπνησε και αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν μόνη της, κατάφερε να βγει από το λεωφορείο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Οπότε εκεί ήταν το παιδί, μέσα στο σχολικό, και κοιμόταν. Όταν το παιδί ξύπνησε, αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο του. Έβγαλε τη ζώνη του, σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και βγήκε έξω», περιέγραψε ο πατέρας.

Την παρουσία της μικρής αντιλήφθηκε ένας περαστικός, ο οποίος είδε την πόρτα του σχολικού λεωφορείου ανοιχτή. Πλησιάζοντας, εντόπισε το παιδί να κλαίει δίπλα στο όχημα και το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο.

Ο πατέρας ενημερώθηκε για όσα είχαν συμβεί από την ίδια τη συνοδό του σχολικού.

«Με ειδοποίησε η ίδια η συνοδός, σε σοκ και εκείνη, που μου είπε ότι το παιδί βρίσκεται με την αστυνομία και τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου στο πάρκινγκ. Είμαι σε σοκ ακόμα, δεν μπορώ να συνέλθω», είπε χαρακτηριστικά.

«Τρεις ώρες μόνο του στο πουθενά» – Τι λέει η μητέρα

Στο Star μίλησε και η μητέρα της μικρής, Δέσποινα Παπασάββα, η οποία περιέγραψε την αγωνία της για τις ώρες που το παιδί της παρέμεινε μόνο του.

Διαφήμιση

«Ήταν τρεις ώρες μόνο του στο… πουθενά, κοντά σε κεντρικούς δρόμους, από την πάνω μεριά ήταν ένα βουνό. Δεν ξέρω αν κάποιος το επέστρεψε κοντά στο σχολικό. Πώς βρέθηκαν οι λάσπες; Τι έγινε στις 3 ώρες που ήταν το παιδί μου μόνο του; Διανοείστε τι έχουν κάνει; Τι θα περάσει η οικογένειά μου, αυτό το παιδί, στους ψυχολόγους; Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν ξέρω πού πήγε το παιδί, πού κυκλοφόρησε. Το βρήκε ο περαστικός, για καλή του τύχη», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε ότι η κόρη της είχε αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής, κάτι που, όπως είπε, συμβαίνει συχνά με τα παιδιά.

«Κατέβασαν τα υπόλοιπα παιδιά. Το παιδί μου κοιμήθηκε μέσα στο όχημα. Συμβαίνει αυτό στις διαδρομές, τα παιδιά μας να κοιμούνται. Δεν το κατέβασαν το παιδί μου (…) Ξύπνησε και είδε ότι δεν υπήρχε κανείς. Φαντάζεστε τον τρόμο του;», πρόσθεσε.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος του οδηγού και της συνοδού του σχολικού λεωφορείου. Οι γονείς της μικρής έχουν επίσης υποβάλει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου.