Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναζητά την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη απέναντι σε ιταλική ομάδα, μετά τις προηγούμενες αναμετρήσεις του με τον Αμορίμ

Τι είχε γίνει στις αναμετρήσεις των προπονητών Ολυμπιακού και Μίλαν – πάλι στο Europa League -, όταν ήταν στους πάγκους των Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ;

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Πέμπτη (26/11, 19:45) τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε μία σπουδαία αναμέτρηση για τη League Phase του Europa League. Kι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα τεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον Ρούμπεν Αμορίμ, όπως είχε συμβεί τον Μάρτιο του 2025 στην ίδια διοργάνωση.

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Τότε που ο νυν τεχνικός του Ολυμπιακού ήταν στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ και ο Πορτογάλος προπονητής της Μίλαν είχε την ευθύνη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (σε μία συνεργασία με μεγάλα όνειρα που δεν… ευτύχησε).

Ιμανόλ – Αμορίμ ή αλλιώς Σοσιεδάδ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι αγώνες ήταν νοκ-άουτ για τη φάση των «16». Στο πρώτο παιχνίδι, στο Σαν Σεμπαστιάν, η Γιουνάιτεντ είχε προηγηθεί με τον Ζίρκζεϊ, αλλά ο Ιμανόλ είδε τον Ογιαρθάμπαλ να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 70’.

Στη ρεβάνς του «Ολντ Τράφορντ», η Σοσιεδάδ είχε ανοίξει το σκορ πάλι με πέναλτι και εκτελεστή τον Ογιαρθάμπαλ, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Ομως οι παίκτες του Αμορίμ είχαν αντιδράσει με τη… συνδρομή του Γάλλου ρέφερι Μπενουά Μπαστιέν.

Δύο πέναλτι από τον Μπρούνο Φερνάντες και ανατροπή, αλλά και αποβολή στο 63’ του Αραμπούρου, έφεραν τη Γιουνάιτεντ να έχει σημαντικό πλεονέκτημα. Ο Αμορίμ το πάλεψε μέχρι το τέλος αν κμαι με δέκα παίκτες κυνηγώντας την παράταση, αλλά στα τελευταία λεπτά η ομάδα του λύγισε και δέχτηκε άλλα δύο τέρματα για το τελικό 4-1. Ο Μπρούνο έκανε χατ-τρικ και ο Νταλότ έκλεισε το σκορ.

Είναι τώρα μια ευκαιρία για τον Βάσκο να πάρει «εκδίκηση» από τον Αμορίμ για εκείνα τα παιχνίδια, τα οποία ήταν και τα τελευταία ευρωπαϊκά του στον πάγκο της Σοσιεδάδ.

Να σημειωθεί ότι με την ομάδα που υπηρέτησε με μεγάλη επιτυχία για μία εξαετία, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είχε υποδεχτεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις δύο ιταλικές ομάδες. Είχε ηττηθεί 0-1 από τη Νάπολι και είχε φέρει ισοπαλία 1-1 με την Ίντερ. Μήπως είναι η σειρά του για νίκη;