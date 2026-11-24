Το γαλλικό σκάφος ξεκίνησε την πορεία του για τις βυθομετρικές μετρήσεις για το καλώδιο, ενώ η Άγκυρα δεσμεύει περιοχή έως τον Δεκέμβριο του 2026 με την έκδοση της NAVTEX 1169/26



Στην τελική ευθεία εισέρχεται το κρίσιμο σκέλος των θαλάσσιων ερευνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), καθώς το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» αναχώρησε από την ράδα του λιμανιού του Ηρακλείου με δηλωμένο τελικό προορισμό την Κύπρο.

Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαραίτητες δοκιμές του εξοπλισμού του στα ανοικτά της Κρήτης, το πλοίο κινείται πλέον βόρεια της Κρήτης με προορισμό την περιοχή εντός της θαλάσσιας ζώνης που δεσμεύει η σχετική ελληνική NAVTEX –ανατολικά της Κρήτης, νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου– όπου και θα πραγματοποιεί για το επόμενο διάστημα λεπτομερείς βυθομετρικές μετρήσεις και χαρτογράφηση του πυθμένα.

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Την ίδια ώρα, ωστόσο, η κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παραμένει αυξημένη. Λίγο βορειότερα από την πορεία του γαλλικού ερευνητικού αναμένεται να επιχειρεί το υδρογραφικό-ωκεανογραφικό σκάφος του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού «TCG Çeşme» (Τσεσμέ). Η Άγκυρα εξέδωσε τη NAVTEX 1169/26, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή από τα νότια του Καστελλόριζου έως τον κόλπο της Αττάλειας έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026, κίνηση που ερμηνεύεται ως έμπρακτη αντίδραση στις ενεργειακές πρωτοβουλίες στην περιοχή.

Παρά τις παράλληλες τουρκικές κινήσεις, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη διασύνδεση συνεχίζεται κανονικά. Οι έρευνες του «Abeille Marengo» θα εξελίσσονται σταδιακά κατά μήκος της όδευσης του υποβρυχίου καλωδίου, προσεγγίζοντας τα ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου το έργο καλύπτεται από αντίστοιχη κυπριακή NAVTEX με ισχύ έως τα μέσα Μαρτίου του 2027.

Λόγω της πολυπλοκότητας και της διάρκειας της αποστολής, το γαλλικό σκάφος θα πραγματοποιεί τακτικούς ενδιάμεσους σταθμούς, επιστρέφοντας στο λιμάνι του Ηρακλείου περίπου ανά είκοσι ημέρες για ανεφοδιασμό, έλεγχο των οργάνων και αλλαγή πληρώματος.