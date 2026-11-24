Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω των εξελίξεων γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης να εγκρίνει τη συμφωνία, προκαλώντας αντιδράσεις από την Αθήνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αίγυπτο

Στην Άγκυρα έφθασε ο στρατιωτικός διοικητής της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ, έπειτα από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγή από τη στρατιωτική διοίκηση του Λίβυου αξιωματούχου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω των εξελίξεων γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης να εγκρίνει τη συμφωνία, προκαλώντας αντιδράσεις από την Αθήνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αίγυπτο.

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Η Λιβύη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, όπως προκύπτει και από τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας χαρακτήρισε τη χώρα αναπόσπαστο μέρος του οράματος της Άγκυρας για την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε, βασική επιδίωξη της Τουρκίας είναι η ενίσχυση της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή, με έμφαση στην πολιτική ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και τη σταθερότητα της Λιβύης.

Επίσης, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε επίσης ότι η Άγκυρα επιδιώκει ενεργό διάλογο με όλες τις πλευρές στη Λιβύη. Ως ένδειξη της αποτελεσματικότητας της τουρκικής πολιτικής, επικαλέστηκε την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου.

Η αντίδραση της Αιγύπτου

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Στις 17 Νοεμβρίου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση επέδωσε ρηματική διακοίνωση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την οποία απορρίπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, την αποκαλούμενη κύρωσή του από την ανατολική Λιβύη, καθώς και τις συμφωνίες που υπέγραψαν η Άγκυρα και η Τρίπολη στο πλαίσιο εφαρμογής του.

Στη διακοίνωση, το Κάιρο επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει το μνημόνιο, το οποίο χαρακτηρίζει απολύτως άκυρο και στερούμενο οποιασδήποτε έννομης ισχύος.

Παράλληλα, αναφέρεται ειδικά στην πρόσφατη έγκρισή του από την πλευρά Χάφταρ, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν μεταβάλλει τη θέση της Αιγύπτου και δεν προσδίδει στο μνημόνιο έννομα αποτελέσματα έναντί της.

Τέλος, η αιγυπτιακή πλευρά απορρίπτει και τις συμφωνίες Τουρκίας – Λιβύης του 2022 και του 2025 για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, υποστηρίζοντας ότι απορρέουν από ένα μνημόνιο που θεωρεί άκυρο.