Έπειτα από 19 χρόνια σιωπής, το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης υποδέχθηκε ξανά επισκέπτες τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, σε μια εξέλιξη που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και των διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως το δίκτυο ABC. Το ιστορικό κτίριο επί του Ιερού Βράχου, που λειτουργεί από το 1874 και αποτελεί το παλαιότερο μουσείο της σύγχρονης Ελλάδας, παραδόθηκε πλήρως εκσυγχρονισμένο ύστερα από επταετείς εργασίες αποκατάστασης, προϋπολογισμού 6,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως ανέφερε κατά την τελετή εγκαινίων η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η χρηματοδότηση του έργου καλύφθηκε από συνδυασμό δημόσιων κονδυλίων και ιδιωτικών χορηγιών.

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Ένας νέος εκθεσιακός και τεχνολογικός ρόλος

Στη νέα του εποχή, το μουσείο φιλοξενεί αρχαιολογικά ευρήματα που εκτίθενται για πρώτη φορά, πλαισιωμένα από σύγχρονα ψηφιακά μέσα τα οποία ανασυνθέτουν την ιστορική διαδρομή 2.500 ετών των μνημείων του Βράχου. Παράλληλα, διαμορφώθηκε ειδικό τμήμα όπου το κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ζωντανά τις διαδικασίες συντήρησης αρχαιοτήτων.

Το κτίριο είχε αναστείλει τη μουσειακή του λειτουργία το 2007, όταν τα κεντρικά εκθέματα και τα γλυπτά μεταφέρθηκαν στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, με αποτέλεσμα έκτοτε να στεγάζει διοικητικές υπηρεσίες και αποθήκες. «Ήταν αδιανόητο και σχεδόν προσβολή ένα τόσο ιστορικό μνημείο, σε μια τέτοια προνομιακή τοποθεσία, να έχει μετατραπεί σε γραφεία», τόνισε η κ. Μενδώνη, υπογραμμίζοντας ότι κεντρικός στόχος ήταν η αποκατάσταση του αυθεντικού του προορισμού.

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Η επαναλειτουργία έρχεται σε μια συγκυρία αυξημένης επισκεψιμότητας για τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης —ο οποίος κατέγραψε πάνω από 4,6 εκατομμύρια επισκέπτες το προηγούμενο έτος— και ενώ ο Παρθενώνας έχει πλέον απαλλαγεί από τις πολυετείς σκαλωσιές.

Η παρέμβαση Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προστασία και την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αξιοποιώντας τον συμβολισμό της ημέρας, επανέφερε στο προσκήνιο το πάγιο ελληνικό αίτημα για την οριστική επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, που παραμένουν στο Βρετανικό Μουσείο.

Υπογραμμίζοντας πως η φυσική και νόμιμη θέση τους είναι «κάτω από το αττικό φως, δίπλα στον ναό στον οποίο ανήκουν», ο πρωθυπουργός απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε σενάριο δανεισμού. Όπως ξεκαθάρισε, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει σε καμία διευθέτηση που θα προϋπέθετε την αναγνώριση ξένης ιδιοκτησίας επί των εθνικών της θησαυρών, καταλήγοντας πως η προσπάθεια θα συνεχιστεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα μέχρι την τελική δικαίωση.