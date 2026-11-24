Ο Ναΐμ Αμπού Νάχελ, επικεφαλής του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στη Γάζα, συγκαταλέγεται μεταξύ των τουλάχιστον επτά Παλαιστινίων που έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ σκότωσε υψηλόβαθμο αξιωματούχο ασφαλείας της Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα, σε μια ενέργεια που, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποδεικνύει ότι κανείς δεν διαφεύγει από το «μακρύ χέρι» της χώρας του.

Ο Ναΐμ Αμπού Νάχελ, επικεφαλής του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στη Γάζα, συγκαταλέγεται μεταξύ των τουλάχιστον επτά Παλαιστινίων που έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας. Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με Παλαιστίνιους διασώστες και την αστυνομία.

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Το υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα, υπό τη διοίκηση της ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ «δολοφόνησε» τον Αμπού Νάχελ λόγω της εμπλοκής του στην αντιμετώπιση συνεργατών και ένοπλων παραστρατιωτικών ομάδων που στηρίζονται από το Ισραήλ και επιχειρούν να ανατρέψουν την οργάνωση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον ισραηλινό στρατό για την εξουδετέρωση του Αμπού Νάχελ, τον οποίο ανέφερε ονομαστικά. Υπενθυμίζεται ότι λιγότερο από δύο μήνες πριν, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αιχμαλωτίσει τον προκάτοχό του σε μυστική επιχείρηση στη Γάζα.

Σε ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου αναφέρει ότι: «Κανένας τρομοκράτης δεν θα γλιτώσει από το μακρύ χέρι του Κράτους του Ισραήλ».

Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Αμπού Νάχελ είχε ως βασική αποστολή την αντιμετώπιση Παλαιστινίων που θεωρούνται ύποπτοι για συνεργασία με τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών για τα σχέδιά τους.

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Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση ότι έπληξαν υψηλόβαθμο μαχητή της Χαμάς, χωρίς να τον κατονομάζουν, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους διασώστες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα κοντά σε φυλάκιο της αστυνομίας στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς ανέφερε ότι δύο από αυτούς ήταν αστυνομικοί.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, όπως μεταδίδουν οι ίδιες πηγές. Αργότερα, διασώστες δήλωσαν ότι ακόμη ένα αεροπορικό πλήγμα κοντά στο διάδρομο Νετζαρίμ στοίχισε τη ζωή σε άλλους τρεις ανθρώπους, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον επτά για τη σημερινή ημέρα.

Σχολιάζοντας τα δύο πλήγματα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι έπληξε μαχητές και στις δύο περιοχές.