Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιάννης Βρέντζος θα παρουσιάσει τη στρατηγική της εταιρείας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του γερμανικού χρηματιστηρίου

Στη Φρανκφούρτη συνεχίζει η Alter Ego Media τις επαφές της με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, μετά την παρουσίαση της στρατηγικής της στο Euronext Mid Cap Conference στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βρέντζος, θα παρουσιάσει την εταιρεία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, τελευταία ημέρα του Deutsches Eigenkapitalforum (German Equity Forum), που διοργανώνει το γερμανικό χρηματιστήριο, Deutsche Börse.

Οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις της διοίκησης ξεκίνησαν σήμερα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επαφές με στελέχη μεγάλων γερμανικών οίκων διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς και με εξειδικευμένους διαχειριστές και συμβούλους επενδύσεων. Το ισχυρό ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών αντανακλά την αυξανόμενη προσοχή που συγκεντρώνουν η αναπτυξιακή στρατηγική και οι προοπτικές του ομίλου.

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Ο κύκλος παρουσιάσεων θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με επενδυτικές επαφές στο Παρίσι, με τη συνδρομή της TP ICAP Midcap, και στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου. Η συστηματική παρουσία στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα εντάσσεται στην προτεραιότητα της διοίκησης για περαιτέρω διεθνοποίηση της μετοχικής βάσης και διεύρυνση των σχέσεων με μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές.

Από τις νεαρές επιχειρήσεις στους μεγάλους του DAX

Το φόρουμ ξεκίνησε το 1996 ως σημείο συνάντησης για νέες επιχειρήσεις που αναζητούσαν κεφάλαια. Τριάντα χρόνια αργότερα, στη φετινή επετειακή διοργάνωση συμμετέχουν περίπου 270 εισηγμένες με συνολική χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 1,3 τρισ. ευρώ. Ανάμεσά τους βρίσκονται 19 εταιρείες του DAX και 35 του MDAX, ενώ μία στις τέσσερις εισηγμένες προέρχεται από χώρες εκτός Γερμανίας, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

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Στο τριήμερο εκπροσωπούνται 30 χώρες και 22 κλάδοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 5.000 κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ενώ οι συζητήσεις του φόρουμ εκτείνονται από τη δημοσιονομική πολιτική της Γερμανίας έως τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Οι επόμενοι άξονες ανάπτυξης της Alter Ego Media

Με τη διάθεση των κεφαλαίων που άντλησε κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η Alter Ego Media δίνει πλέον έμφαση στην οργανική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεών της. Οι επενδύσεις αυτές διαμορφώνουν τη βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης, με στόχο τον διπλασιασμό της κερδοφορίας του ομίλου την επόμενη τριετία.

Παράλληλα, ο όμιλος εξετάζει νέες εξαγορές και στρατηγικές συμμετοχές που μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία του στα media και την ψυχαγωγία, επιδιώκοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκέντρωση του κλάδου. Η διεύρυνση της διεθνούς επενδυτικής του βάσης συνοδεύει αυτή τη στρατηγική, καθώς η διοίκηση επιδιώκει να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της Alter Ego Media στις αγορές του εξωτερικού και να προσελκύσει επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.