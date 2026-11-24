Το διαχρονικό ενδιαφέρον του ελληνικού αναγνωστικού κοινού προς σκοτεινές πτυχές της σύγχρονης Ιστορίας –όπως ο δωσιλογισμός της Κατοχής – συνιστά ένα σημαίνον γεγονός. Το παρελθόν δεν λειτουργεί ως απλό μουσειακό έκθεμα. Αντιθέτως, εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό και βαθιά συγκίνηση, επιβεβαιώνοντας ότι η Ιστορία παραμένει ζωντανή όταν αγγίζει ανεπούλωτες τομές του συλλογικού βίου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το μυθιστόρημα της Ελισάβετ Χρονοπούλου «Επί σκοπώ πλουτισμού» καταπιάνεται με ένα πεδίο ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτητικό. Ο δωσιλογισμός στην Ελλάδα δεν υπήρξε ένα περιθωριακό φαινόμενο χωρίς θεσμικές ή κοινωνικές προεκτάσεις· συνδέθηκε άμεσα με την οικονομική λεηλασία, την καταδίωξη αγωνιστών της Αντίστασης, τη στοχοποίηση κομμουνιστών και τη διάρρηξη των κοινωνικών δεσμών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ακόμη πιο κρίσιμη για την κατανόηση της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας είναι η διαχείριση αυτής της περιόδου αμέσως μετά την Απελευθέρωση: η συντριπτική πλειονότητα των κατηγορουμένων απαλλάχτηκε ή έτυχε επιεικούς μεταχείρισης, αφήνοντας ένα έντονο αποτύπωμα ατιμωρησίας και κοινωνικής σιωπής.

«Τελικά δεν τιμωρήθηκε». Η πρώτη πρόταση του βιβλίου δεν είναι απλώς μια αφηγηματική αφετηρία· είναι ο πυρήνας της βαθύτερης μεταπολεμικής πραγματικότητας: του πώς χτίστηκε ένα μεγάλο μέρος της μετακατοχικής και μετεμφυλιακής κανονικότητας πάνω σε μια ανοιχτή ηθική και θεσμική εκκρεμότητα.

Η αφήγηση ξεκινά από το παρόν και κινείται αντίστροφα στον χρόνο. Ακολουθεί τον Γιώργο Ασλανίδη ο οποίος, ύστερα από ένα απρόσμενο τηλεφώνημα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για έναν άγνωστο ηλικιωμένο, τον Δημοσθένη Σαρίκα, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κληρονομιά: ένα σημείωμα ανατρέπει την ήσυχη καθημερινότητά του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μέσα από αυτή την αναζήτηση, το ατομικό βίωμα συνδέεται σταδιακά με την οικογενειακή σιωπή, την αντιστασιακή διαδρομή, τα ίχνη που άφησε πίσω της η κατοχική θηριωδία.

Στην προσέγγισή της, η συγγραφέας αξιοποιεί ποικίλα αφηγηματικά μέσα. Συνδυάζει μυθοπλασία με στοιχεία που παραπέμπουν σε αρχειακό υλικό, επιστολές, ημερολογιακές καταγραφές. Μέσα από αυτή τη σύνθεση, επιχειρεί να διερευνήσει τόσο τη λειτουργία της μνήμης και όσο και το διαγενεακό τραύμα: πώς η σιωπή, η ενοχή ή η αποσιώπηση γεγονότων που συνέβησαν σε προηγούμενες γενιές εξακολουθούν να διαμορφώνουν την ταυτότητα μεταγενέστερων ανθρώπων που συχνά αγνοούν τις ιστορικές τους ρίζες.

Αν και οι ήρωες του βιβλίου αποτελούν προϊόντα μυθοπλασίας, το υλικό τους αντλείται ευθέως από την ιστορική πραγματικότητα, καθώς η συγγραφέας στηρίχθηκε στην ενδελεχή μελέτη των πρακτικών της δίκης. Η ερευνητική αυτή τεκμηρίωση προσδίδει αναμφίβολα στο κείμενο τη συγκίνηση που γεννά η επαφή με την πραγματική Ιστορία. Ωστόσο, η πλοκή μοιάζει να υπολείπεται της δύναμης των πραγματικών γεγονότων, αφήνοντας κατά τόπους μια αίσθηση αφηγηματικής αμηχανίας. Η μυθοπλασία αδυνατεί να αποκτήσει αυτόνομη υπόσταση, με αποτέλεσμα το βιβλίο να ισορροπεί μετέωρο ανάμεσα στην ιστορική καταγραφή και τη λογοτεχνία, χωρίς να δικαιώνει πλήρως ούτε τη μία ούτε την άλλη.

Διαφήμιση

Ιδιαίτερη σημασία για την ιστορική τεκμηρίωση του τόμου έχει το επίμετρο του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη, το οποίο πλαισιώνει το έργο με σαφή ιστορικά δεδομένα για τον δωσιλογισμό στην Ελλάδα και τη μεταπολεμική δικαστική του αντιμετώπιση. Η παρουσία του συμβάλλει ουσιαστικά στο να διαχωριστεί η ιστορική πραγματικότητα –με τα αρχεία, τις δίκες και τις πολιτικές ισορροπίες της εποχής– από τον μυθοπλαστικό καμβά του βιβλίου, προσφέροντας στον αναγνώστη σταθερά σημεία αναφοράς για ένα κεφάλαιο που συχνά καλύφθηκε από ελλιπή ενημέρωση ή ιδεολογικές προκαταλήψεις.

Το «Επί σκοπώ πλουτισμού» επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του δωσιλογισμού μέσα από μια αφήγηση που φαίνεται να απαντά σε μια ουσιαστική αναγνωστική ανάγκη. Η αναζήτηση μιας βαθύτερης γνώσης του παρελθόντος δεν αποτελεί συγκυριακή επιλογή. Η αναμέτρηση με την Ιστορία παραμένει κρίσιμη για τη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης στο παρόν.