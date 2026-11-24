Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι δυτικές κυρώσεις και η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία δεν έχουν αναγκάσει το Κρεμλίνο να εγκαταλείψει τους βασικούς του στόχους

Την αναθεώρηση της αμερικανικής στρατηγικής για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μέσω παραχωρήσεων προς τη Μόσχα και άσκησης αυξημένης πίεσης στο Κίεβο, προκρίνει ο πολιτικός επιστήμονας Μάικλ Ντες σε ανάλυσή του στο περιοδικό Foreign Affairs. Στο άρθρο με τίτλο «Ώρα για συμφωνία με τη Ρωσία: Τι πρέπει να προσφέρει η Αμερική για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία», ο Ντες υποστηρίζει ότι η συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης δεν έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι δυτικές κυρώσεις και η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία δεν έχουν αναγκάσει το Κρεμλίνο να εγκαταλείψει τους βασικούς του στόχους. Αντιθέτως, η παράταση των συγκρούσεων αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αντιπαράθεσης και δοκιμάζει την ενότητα της Δύσης.

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Ο Ντες εκτιμά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ οφείλει να αξιοποιήσει τη διάθεση της Μόσχας για διαπραγματεύσεις, προσφέροντας οικονομικά και διπλωματικά ανταλλάγματα. Μια τέτοια προσέγγιση, ωστόσο, θα απαιτούσε από την Ουκρανία την αποδοχή επώδυνων συμβιβασμών, ακόμη και σε ζητήματα εδαφικής κυριαρχίας και μελλοντικής ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Γιατί ο αναλυτής θεωρεί ότι οι κυρώσεις δεν έχουν αποδώσει

Ο συντάκτης υπενθυμίζει ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει εκτεταμένες οικονομικές και στρατιωτικές πιέσεις από το 2014, οι οποίες εντάθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Επικαλείται, μάλιστα, στοιχεία που παρουσίασε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σύμφωνα με τα οποία περισσότερες από 25.000 κυρώσεις είχαν προκαλέσει στη ρωσική οικονομία κόστος σχεδόν 1,5 τρισ. δολαρίων έως τον Ιούνιο.

Παράλληλα, η Ουκρανία εξακολουθεί να λαμβάνει σημαντική οικονομική, στρατιωτική και πληροφοριακή υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και επί προεδρίας Τραμπ. Ωστόσο, κατά τον Ντες, η πολιτική αυτή δεν έχει επιφέρει ουσιαστική μετατόπιση των ρωσικών θέσεων.

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Στην ανάλυση γίνεται αναφορά και στη συμφωνία που εξασφάλισε ο Τραμπ από τον Πούτιν τον Οκτώβριο για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, με προσωρινή αναστολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρουσιάσει την κίνηση ως μέσο για να παραμείνει η Ρωσία «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Ντες εκτιμά ότι τέτοιου είδους ανταλλάγματα, πέρα από τα εσωτερικά πολιτικά και οικονομικά κίνητρα που ενδέχεται να εξυπηρετούν, μπορεί να προσφέρουν μια πιο αποτελεσματική διπλωματική διέξοδο.

Οι ουκρανικές επιτυχίες και τα στρατιωτικά πλεονεκτήματα της Ρωσίας

Η ανάλυση αναγνωρίζει τις επιτυχίες των ουκρανικών δυνάμεων, ειδικότερα στη Ζαπορίζια και στην περιοχή του Λιμάν. Εκεί, η επιχείρηση «Vivaldi» φέρεται να καθυστέρησε τη ρωσική προέλαση προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Επιπλέον, τα ουκρανικά πλήγματα στη γέφυρα της Κριμαίας και σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μεταφορές και στον ενεργειακό εφοδιασμό της Μόσχας.

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Ωστόσο, ο Ντες προειδοποιεί ότι οι επιμέρους επιτυχίες στο πεδίο της μάχης δεν συνιστούν απαραίτητα στρατηγική νίκη. Κατά την εκτίμησή του, η Ρωσία διατηρεί σημαντικά στρατιωτικά πλεονεκτήματα, έχοντας προσαρμόσει τις τακτικές της: αντί για μετωπικές επιθέσεις, επιλέγει πλέον συχνότερα την περικύκλωση οχυρωμένων περιοχών.

Ο αναλυτής υποστηρίζει επιπλέον ότι οι ουκρανικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας δεν έχουν καταφέρει να πλήξουν αποφασιστικά τη ρωσική ενεργειακή παραγωγή. Παράλληλα, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους κατά ουκρανικών υποδομών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει και στην έλλειψη αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης PAC-3 για τα συστήματα Patriot, η οποία περιορίζει τις δυνατότητες της ουκρανικής αεράμυνας.

Οι εδαφικές παραχωρήσεις και η εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ

Για τον Ντες, οι διαπραγματεύσεις αποτελούν πλέον τη μοναδική ρεαλιστική διέξοδο από τον πόλεμο. Η επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο, προϋποθέτει ότι το Κίεβο θα αποδεχτεί σημαντικές παραχωρήσεις.

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Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι η Ουκρανία οφείλει να αποδεχθεί εδαφικές απώλειες υπέρ της Ρωσίας, να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξής της στο ΝΑΤΟ και να αποκλείσει τη μόνιμη παρουσία συμμαχικών δυνάμεων στο έδαφός της.

Παράλληλα, προτείνει στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική βοήθεια ως μοχλό πίεσης προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε περίπτωση που ο Ουκρανός πρόεδρος αρνηθεί να αποδεχτεί έναν συμβιβασμό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσουν ή ακόμη και να διακόψουν την παροχή συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων και υπηρεσιών. Στις εν λόγω παροχές περιλαμβάνονται οι πύραυλοι Patriot, η δορυφορική συνδεσιμότητα μέσω Starlink και Starshield, καθώς και οι πληροφορίες που αξιοποιούνται τόσο για την αεράμυνα όσο και για τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ ενδέχεται να προσφέρει στη Μόσχα τη σταδιακή χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές ενέργειας και στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την επανένταξη της Ρωσίας στο διεθνές διατραπεζικό σύστημα SWIFT.

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Κατά τον αναλυτή, τα οικονομικά αυτά ανταλλάγματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία που δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί μέσω της στρατιωτικής πίεσης.

Ο φόβος για το ΝΑΤΟ και οι επιδιώξεις του Πούτιν

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα όσων αντιτίθενται σε μια συμφωνία με όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα είναι ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον Πούτιν να απειλήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Ντες αμφισβητεί, ωστόσο, το κατά πόσον η Ρωσία διαθέτει την απαιτούμενη στρατιωτική ισχύ για να επικρατήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Προς επίρρωση της θέσης του, επικαλείται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, καθώς και την υπεροχή της Συμμαχίας σε έμψυχο δυναμικό, εξοπλισμό και αμυντικές δαπάνες.

Παράλληλα, εκτιμά ότι οι επιδιώξεις της Μόσχας είναι πιο περιορισμένες από ό,τι υποστηρίζουν ορισμένοι δυτικοί αναλυτές. Κατά την προσέγγισή του, οι βασικοί στόχοι της Ρωσίας είναι ο έλεγχος των ανατολικών ουκρανικών περιοχών και ο περιορισμός της στρατιωτικής ισχύος του Κιέβου.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, κατά τις οποίες η Ρωσία διατύπωσε απαιτήσεις για την αποχώρηση δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες θέσεις ενδέχεται να αποτελούν διαπραγματευτικούς ελιγμούς.

Το προσωπικό κίνητρο του Τραμπ και ο κίνδυνος γενικευμένης σύγκρουσης

Ο Ντες προειδοποιεί ότι η συνέχιση του πολέμου αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, ενώ το οικονομικό και πολιτικό κόστος δοκιμάζει την ενότητα της Δύσης.

Ως ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας επισημαίνονται οι επικοινωνίες του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ και του Νορβηγού πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στέρε με τον Πούτιν. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην εκεχειρία στο Όλεσκι, για την οποία, σύμφωνα με την ανάλυση, μεσολάβησαν η Μελάνια Τραμπ και το Βατικανό, προκειμένου να απομακρυνθούν οι εγκλωβισμένοι άμαχοι.

Παράλληλα, θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ισχυρό προσωπικό κίνητρο να πετύχει μια ιστορική συμφωνία. Ο Τραμπ επιθυμεί να αφήσει πίσω του σημαντική διπλωματική παρακαταθήκη και να εξασφαλίσει διεθνή αναγνώριση, ακόμη και το Νόμπελ Ειρήνης.

Σύμφωνα με τον Ντες, μια συμφωνία με τη Ρωσία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει έναν ευρύτερο αμερικανικό στρατηγικό στόχο: την αποδυνάμωση των δεσμών της Μόσχας με το Πεκίνο, καθώς ο Τραμπ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την Κίνα ως τον σημαντικότερο μακροπρόθεσμο ανταγωνιστή των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μια συμφωνία για την Ουκρανία –παρά τους επώδυνους για το Κίεβο όρους– ενδέχεται να αποτελεί προτιμότερη επιλογή από τη συνέχιση ενός πολέμου που συνεπάγεται αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος και τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης.

Ο αναλυτής επισημαίνει ότι ο Τραμπ δύσκολα θα κινηθεί αποκλειστικά από αλτρουισμό. Εκτιμά, ωστόσο, ότι η προσωπική φιλοδοξία του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να λειτουργήσει ως κίνητρο για μια διπλωματική επιτυχία, ακόμη και αν αυτή δεν του εξασφαλίσει το πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης.