Ενθαρρυντικά και άκρως αισιόδοξα είναι τα δείγματα της μετεγχειρητικής πορείας του 11χρονου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο υπεβλήθη σε δύσκολη και πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για την αφαίρεση ενός σπάνιου όγκου.

Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Αναισθησιολόγο του νοσηλευτικού ιδρύματος, Ελεάνα Γαρίνη, το κορίτσι έχει επιστρέψει στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, όπου νοσηλευόταν αρχικά πριν μεταφερθεί στο «Αγία Σοφία». Βρίσκεται σε φάση ομαλής ανάρρωσης και έχει πλέον τη δυνατότητα να κινείται.

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«Είναι πάρα πολύ ομαλή η ανάρρωση, έχει ακόμα θεραπείες να κάνει, όμως πάει καλά», σημείωσε η κ. Γαρίνη, περιγράφοντας την επικινδυνότητα και σπανιότητα του περιστατικού. «Ήταν πολύ σπάνιος όγκος, τόσο που δεν υπήρχε στη βιβλιογραφία σε τέτοια ηλικία παιδιού και τέτοιου μεγέθους, δεν έχει ξανασυμβεί», πρόσθεσε μιλώντας στην εκπομπή «Κρήτη Σήμερα».

Η επικινδυνότητα της κατάστασης αναδείχθηκε από το γεγονός ότι ο όγκος αναπτυσσόταν σιωπηλά και χωρίς συμπτώματα στον νεφρό, έχοντας επεκταθεί έως την καρδιά. «Το πιο επικίνδυνο ήταν ότι υπήρχε ένας όγκος που εκεί που βρισκόταν, μπορούσε να προκαλέσει επιπλοκές, τύπου πνευμονικής εμβολής. Ο όγκος αυτός μεγάλωνε σιωπηλά και ο νεφρός είναι σε τέτοιο σημείο του σώματος που δεν ψηλαφάται εύκολα. Δεν ήταν, παραδείγματος χάρη, επιφανειακά στη κοιλιά που θα μπορούσε να το αντιληφθεί εύκολα γονιός ή ένας παιδίατρος», ανέφερε η κ. Γαρίνη.

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Το παιδί είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, όπου το ιατρικό προσωπικό αξιολόγησε την κατάστασή του και το παρέπεμψε στα εξειδικευμένα νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας. Πάνω από 45 γιατροί συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώνοντας δυνάμεις, γνώση και εμπειρία για να σώσουν το 11χρονο κορίτσι.

«Τα νοσοκομεία συνεργάστηκαν σαν ένα νοσοκομείο για αυτό το παιδί. Ο συναγερμός είχε έρθει από τη Πέμπτη το πρωί και είχαμε προετοιμαστεί στο ενδεχόμενο ακόμη να μπούμε άμεσα σε χειρουργείο. Τέτοιοι όγκοι συνήθως αντιμετωπίζονται σε συγκεκριμένα κέντρα του εξωτερικού που συλλέγουν περιστατικά απ’ όλο το κόσμο και έχουν την ανάλογη εμπειρία. Όμως στη προκειμένη περίπτωση, το παιδί δεν μας έδινε αυτή τη πολυτέλεια του χρόνου», περιέγραψε η αναισθησιολόγος.

Είναι ενδεικτικό ότι το χειρουργείο διήρκησε 15 ώρες, ξεκινώντας στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα.