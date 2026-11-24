Η έπαυλη διαθέτει δέκα υπνοδωμάτια και αποτέλεσε γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ προς το ζευγάρι, μετά τον γάμο του το 2011

Δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάρρηξη και παράνομη είσοδο στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον, στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ, στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Νόρφολκ, το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) οι Αρχές ενημερώθηκαν για ύποπτη δραστηριότητα στον χώρο του ακινήτου. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπόπτων, με τη συμμετοχή ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών σκύλων, drones και ελικοπτέρου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν εντός του βασιλικού κτήματος. Οι δύο συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση.

Οι αστυνομικές Αρχές διευκρίνισαν ότι κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν βρισκόταν στην κατοικία την ώρα του περιστατικού. Από την πλευρά του, το Παλάτι του Κένσινγκτον απέφυγε να προβεί σε σχόλια, επικαλούμενο ζητήματα ασφαλείας.

Η εξοχική κατοικία του πριγκιπικού ζεύγους

Η κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ, γνωστή ως Άνμερ Χολ (Anmer Hall), βρίσκεται στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ και χρησιμοποιείται από το ζευγάρι κυρίως κατά τις περιόδους των διακοπών.

Η έπαυλη διαθέτει δέκα υπνοδωμάτια και αποτέλεσε γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ προς το ζευγάρι, μετά τον γάμο του το 2011.

Η κύρια κατοικία της οικογένειας βρίσκεται στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ, στο Μπέρκσαϊρ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η δημοσιοποίηση της ληστείας στην εξοχική κατοικία του πριγκιπικού ζεύγους, συνέπεσε με την επίσκεψη του Ουίλιαμ στον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, στην πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνινγκ Στριτ.

Εάν και τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας συναντούν συχνά πολιτικούς ηγέτες σε επίσημες εκδηλώσεις, οι επισκέψεις στη Ντάουνινγκ Στριτ την επίσημη κατοικία των Βρετανών ηγετών από το 1735 παραμένουν σπάνιες.

BREAKING: The Prince of Wales has arrived at Downing Street to meet Prime Minister Andy Burnham https://t.co/wN6sm05KAW https://t.co/PFHohm0Afd — Sky News (@SkyNews) November 24, 2026

Σημειώνεται ότι, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε δειπνήσει με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ το 1955, την παραμονή της παραίτησής του. Το 2012, τη χρονιά του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου της, έγινε η πρώτη μονάρχης εδώ και 200 χρόνια που παρευρέθηκε εκεί σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ως διάδοχος του θρόνου, ο βασιλιάς Κάρολος είχε επίσης επισκεφθεί αρκετές φορές την Ντάουνινγκ Στριτ για συναντήσεις και ενημερώσεις σχετικά με τη λειτουργία της κυβέρνησης. Η αείμνηστη μητέρα του Ουίλιαμ, πριγκίπισσα Νταϊάνα, είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη εκεί πριν από σχεδόν 37 χρόνια, το 1989.