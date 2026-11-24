Το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της αφρικανικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου λόγω του ότι διαπιστώθηκαν δικαστικές παρατυπίες στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε

Μεγάλη ανατροπή στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025, καθώς το CAS αποφάσισε να δώσει το τρόπαιο στη Σενεγάλη, ανατρέποντας την απόφαση της CAF.

Ο επεισοδιακός τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025, ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο, ο οποίος διεξήχθη στις 18 Ιανουαρίου του 2026, έχει πλέον κάτοχο.

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Tο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) ανέτρεψε την απόφαση της αφρικανικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου (CAF), σύμφωνα με την οποία το τρόπαιο κατέληγε στο Μαρόκο.

Ετσι, ο τίτλος απονέμεται με τον πλέον επίσημο τρόπο στη Σενεγάλη, η οποία ήταν και η νικήτρια στον αγωνιστικό χώρο. Ο λόγος που απορρίφθηκε η απόφαση της CAF, ήταν το γεγονός ότι διαπιστώθηκαν δικαστικές παρατυπίες στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε.