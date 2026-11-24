Η Λεπέν σε περίπτωση εκλογής της στην προεδρία της Γαλλίας, θα επιδιώξει συνομιλίες με όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, με στόχο την εξεύρεση ειρηνικής λύσης

Τρία πιθανά σενάρια για την εξέλιξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας περιέγραψε η επικεφαλής του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού και υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, Μαρίν Λεπέν, σε συνέντευξή της στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Achira.

Ερωτηθείσα για την πορεία της σύγκρουσης, η Μαρίν Λεπέν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο άμεσης εμπλοκής του ΝΑΤΟ, στην προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου, αλλά και στην ανάγκη να αναγνωριστούν οι συνέπειες της σύγκρουσης και να αναζητηθεί διπλωματική διέξοδος.

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En Ukraine, il n’y a que trois issues : soit l’OTAN entre en guerre et c’est la troisième guerre mondiale, soit le conflit dure des années, soit tous les pays comprennent les conséquences. Si je suis élue présidente de la République, je parlerai à tout le monde. https://t.co/qLFhD7KxCo — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 22, 2026

Η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού δήλωσε ότι: «Είτε το ΝΑΤΟ εισέρχεται στον πόλεμο κάτι που θα οδηγούσε σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο είτε η σύγκρουση θα παραταθεί για χρόνια. Εναλλακτικά, όλες οι χώρες οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες».

«Σαν τον Εκατονταετή Πόλεμο»

Η Γαλλίδα πολιτικός εκτίμησε ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση του ΝΑΤΟ, ο πόλεμος ενδέχεται να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, με ενδεχόμενες περιόδους αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οριστικό τέλος.

«Εάν το ΝΑΤΟ δεν παρέμβει στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η σύγκρουση θα συνεχίζεται για πολλά χρόνια ίσως με περιστασιακές περιόδους ύφεσης, αλλά ο πόλεμος αυτός καθαυτός θα επιμένει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, επισήμανε τις σοβαρές οικονομικές και ανθρωπιστικές συνέπειες της σύγκρουσης, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Η Μαρίν Λεπέν άσκησε επίσης κριτική στην άρνηση διαλόγου με ορισμένες πλευρές, υποστηρίζοντας ότι η διπλωματία προϋποθέτει επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους.

Όπως δήλωσε, σε περίπτωση εκλογής της στην προεδρία της Γαλλίας, θα επιδιώξει συνομιλίες με όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, με στόχο την εξεύρεση ειρηνικής λύσης.

Επίσης σημείωσε ότι: «Ελπίζω ότι θα υπογραφεί ειρήνη πριν από την εκλογή μου, αλλά σίγουρα θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσω συνθήκες ευνοϊκές για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης».

Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και η στάση απέναντι στη Ρωσία

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτεταμένες καταστροφές που έχει υποστεί η χώρα, ιδιαίτερα στις ενεργειακές υποδομές.

Η Λεπέν επεσήμανε ότι: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση ως έχει. Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να καταστεί δυνατή η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας υπό ευνοϊκές συνθήκες».

Υπενθυμίζεται ότι, η Μαρίν Λε Πεν έχει δεσμευτεί πως, σε περίπτωση εκλογής της στην προεδρία της Γαλλίας, θα αναστείλει τη χρηματοδότηση προς το Κίεβο. Έχει, ωστόσο, διευκρινίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια, οι δωρεές στρατιωτικού εξοπλισμού και οι διπλωματικές προσπάθειες θα συνεχιστούν.