Στην προτελευταία συνεδρίαση του Μητσοτάκη με τους υπουργούς πριν από το τέλος του 2026, αύριο το πρωί στο Μαξίμου, (αναμένεται να ακολουθήσει άλλο ένα Υπουργικό πριν από την ψήφιση του Προϋπολογισμού περί τα μέσα Δεκεμβρίου βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και το αγροτικό

Την οικονομία βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πυρήνα της συζήτησης στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ενόσω δεν κλείνει η πολιτική αντιπαράθεση για υποθέσεις περισσότερο «ηθικής» τάξεως που βαραίνουν το κλίμα στο κυβερνητικό παρασκήνιο – ενδεικτικός ο σημερινός πόλεμος ανακοινώσεων για το θέμα Λιάκου (της ΝΔ) και Χατζηγιαννάκη (ΕΛΑΣ).

Στην προτελευταία συνεδρίαση του Μητσοτάκη με τους υπουργούς πριν από το τέλος του 2026, αύριο το πρωί στο Μαξίμου, (αναμένεται να ακολουθήσει άλλο ένα Υπουργικό πριν από την ψήφιση του Προϋπολογισμού περί τα μέσα Δεκεμβρίου βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και το αγροτικό.

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Το θέμα της καταβολής πληρωμών σε αγρότες – κτηνοτρόφους προβληματίζει εδώ και μήνες τους γαλάζιους, ειδικά τους βουλευτές της ΝΔ στην περιφέρεια που χτυπούν καμπανάκι, με την κυβέρνηση να επιμένει στις δεσμεύσεις ότι «θα μπουν κανονικά τα χρήματα στους δικαιούχους»: την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, ξεκινούν οι αγροτικές πληρωμές «με μια σημαντική προκαταβολή» και μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ίδιος θα ενημερώσει αύριο αναλυτικά για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Ο κλοιός σφίγγει δεδομένου ότι στις 6 Δεκεμβρίου οι αγρότες θα κάνουν σύσκεψη (το συντονιστικό τους) προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα με το σενάριο των μπλόκων και των κλειστών δρόμων στη γιορτινή περίοδο να είναι στο τραπέζι. Στο μεταξύ για τις αιτήσεις της βασικής ενίσχυσης είχαν δοθεί απανωτές προθεσμίες ενώ πλέον η διαδικασία έχει απλοποιηθεί προκειμένου να ξεμπλοκάρει ο ρυθμός δηλώσεων.



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Σημειωτέον ότι για το αγροτικό «χτύπησε» την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς προ ημερών, λέγοντας ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε φιάσκο της ΑΑΔΕ» ενώ ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αναμένεται να αναφερθεί και εκείνος στα προβλήματα του αγροτικού πληθυσμού κατά την ομιλία του σε εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

-Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά για τον κρατικό προϋπολογισμό 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030,

-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον»,

-Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για τις αγροτικές ενισχύσεις,

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-Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών διαδικασιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών,

-Εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας στην Ελλάδα για το 2027.