Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή της Φυλής

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (24/11) στα Άνω Λιόσια, όταν ένας 56χρονος άνδρας έπεσε σε φρεάτιο ανελκυστήρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή της Φυλής.

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Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον μεταφέρουν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 15:00.

Στη συνέχεια, ο 56χρονος παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.