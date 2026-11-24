«Όρθια» και στην Ιταλία η Κ19 της ΑΕΚ! Η ομάδα του Περικλή Παπαπαναγή ήρθε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στην Κόμο για την 5η αγωνιστική του Youth League και θα παίξει για την πρόκριση στην επόμενη φάση στο παιχνίδι με τη Γαλατασαράι την τελευταία αγωνιστική στα Σπάτα. Προς το παρών βρίσκεται στην 20η θέση, με 22 ομάδες να προκρίνονται στην επόμενη φάση.

Το πρώτο ημίχρονο στο Campo Sportivo Comunale “Angelo Volonte”Rovello Porro είχε καλό ρυθμό και ισορροπία, με την ΑΕΚ να παρουσιάζει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διαχειρίζεται σωστά την πίεση της Κόμο. Οι παίκτες του Περικλή Παπαπαναγή διατήρησαν για αρκετή ώρα την κατοχή της μπάλας, ενώ αμυντικά κινδύνευσαν σε δύο-τρεις περιπτώσεις. Αρχικά, ο Σαρακασίδης πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση σταματώντας το πλασέ του Μπαράλα, ενώ στο 23′ η κεφαλιά του Φουστίνι σταμάτησε στο δοκάρι. Έξι λεπτά αργότερα, ο Ψυρόπουλος χρειάστηκε να επέμβει και να απομακρύνει τον κίνδυνο, καλύπτοντας ένα λάθος του Σαρακασίδη. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ κυκλοφόρησε καλά την μπάλα, έψαξε τις στιγμές της και προσπάθησε να απειλήσει, ωστόσο της έλειψε η σωστή τελική πάσα για να μετατρέψει τις προϋποθέσεις που δημιούργησε σε ουσιαστικές ευκαιρίες. Η πιο σημαντική στιγμή ήταν αυτή του 45′ όταν ο Ψυρόπουλος βρέθηκε απολύτως αμαρκάριστος αλλά γλίστρησε και η ευκαιρία χάθηκε.

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Ισορροπημένη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο. Η Κόμο δημιούργησε δύο καλές ευκαιρίες στο πρώτο διάστημα της επανάληψης, με πρωταγωνιστή τον Τιγκάνο, ο οποίος απείλησε σε ισάριθμες περιπτώσεις. Η ΑΕΚ, ωστόσο, ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της και αφού προειδοποίησε στο 55′ με κεφαλιά του Ποντίκη και στο 67′ με σουτ του Τσαντήλα, βρήκε τελικά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 70′. Ο Φραντζεσκάκης εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ψυρόπουλος, με εξαιρετικό άλμα και δυνατή κεφαλιά, νίκησε τον Σγκάρμπι, δίνοντας το προβάδισμα στους «κιτρινόμαυρους» (0-1). Από εκεί και πέρα το ματς απέκτησε άγρια ομορφιά με την Κόμο να ρισκάρει. Οι Ιταλοί βρήκαν άμεση απάντηση στο 73′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαράλα, ενώ τρία λεπτά μετά κέρδισε και η ΑΕΚ πέναλτι όταν ο Τσαντήλας ανατράπηκε (είχε προηγηθεί τρομερή εκδήλωση αντεπίθεσης με Σιούτα-Φραντζεσκάκη) με τον Γκολφίνο ωστόσο να αστοχεί από τα 11 βήματα. Η Κόμο στο 80′ είχε τη δική της μεγάλη στιγμή με τον Φουστίνι που πλάσαρε μέσα από την περιοχή αλλά ο Σαρακασίδης με μεγάλη επέμβαση του είπε όχι, ενώ η ΑΕΚ στο 87′ άγγιξε εκείνη το δεύτερο τέρμα με κεφαλιά του Σιούτα που έφυγε ελάχιστα άουτ. Το 1-1 δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και η ΑΕΚ έφυγε με την ισοπαλία από την έδρα της Κόμο.

ΚΟΜΟ: Σγκάρμπι, Επιφάνι (70′ Πισάτι), Ντε Πάουλα, Αρούι, Ντε Πάολι, Γκρίλι, Μπροτζιάν, Αντρεάλι, Φουστίνι, Μπαράλα, Τιγκάνο (63′ Κάουλι).



ΑΕΚ: Σαρακασίδης, Τσαραμανίδης, Ρίννης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου, Φραντζεσκάκης (85′ Αμανατίδης), Σάκιτς, Γκολφίνος, Στεργιαρόπουλος, Τσαντήλας, Ποντίκης (68′ Σιούτας).