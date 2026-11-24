Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματισμένο αναβάτη της μηχανής από το σημείο περίπου στο 17ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού για το νοσοκομείο

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Κηφισού από τη γέφυρα της Νέας Ερυθραίας μέχρι το ύψος του Αιγάλεω εξαιτίας τροχαίου στο οποίο ενεπλάκη αναβάτης μηχανής, ο οποίος τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με την Τροχαία, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στο 17ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, στο ύψος της Κηφισιάς. Κάτω από συνθήκες που οι αρχές προσπαθούν ακόμη να διευκρινίσουν, η μοτοσικλέτα ενεπλάκη σε σύγκρουση, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να τραυματιστεί.

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να μεταφέρει τον αναβάτη στο νοσοκομείο, ενώ το τροχαίο προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην κίνηση των οχημάτων, με το μποτιλιάρισμα να φτάνει γρήγορα σε εξαιρετικά δύσκολα επίπεδα.

Χιλιάδες οχήματα εγκλωβίστηκαν στην κάθοδο του Κηφισού, αναγκάζοντας τους οδηγούς να κινούνται με ρυθμούς σημειωτόν.

Η Τροχαία κατευθύνει την κυκλοφορία για να αποσυμφορήσει την κατάσταση, ωστόσο η ταλαιπωρία για όσους κινούνται προς Πειραιά αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι να καθαρίσει πλήρως το οδόστρωμα.