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Επιδότηση για πρώτη φορά σε ιδιωτικές συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης. Έως 1300 ευρώ ανά σύνδεση σε 58 οικισμούςΔιάβασε το άρθρο
Βομβαρδισμένο τοπίο η Νέα Ιωνία - Φθορές από την έκρηξη προκλήθηκαν σε τέσσερα ακόμη καταστήματα στο απέναντι μέρος του δρόμου, της οδού ΣινώπηςΔιάβασε το άρθρο
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μαφιόζικη εκτέλεση του 52χρονου με το προσωνύμιο «Παπαγάλος» στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνθρωπο...Διάβασε το άρθρο
Ο Κάρολος βρισκόταν στον θρόνο μόλις 17 μήνες όταν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε, στις 5 Φεβρουαρίου 2024, ότι ο βασιλιάς είχε διαγνωστεί με καρκίνοΔιάβασε το άρθρο
Τα δρομολόγια σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ θα εκτελούνται από τις 09:00 έως τις 18:00, «για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των απεργών -διαδηλωτών στο συλλαλητήριο»Διάβασε το άρθρο