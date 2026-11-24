Η απόφαση ακολουθεί έρευνα της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία οι εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2023

Σε προσωρινά μέτρα διασφάλισης για τις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσπίζοντας ποσοστώσεις ανά χώρα προέλευσης, με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας από την απότομη αύξηση των εισαγωγών. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2026 και θα εφαρμοστούν ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης των οχημάτων.

Η απόφαση ακολουθεί έρευνα της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία οι εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2023.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Παράλληλα, τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεννόησης που επιτεύχθηκε κατά τη δεύτερη συνάντηση των διαβουλεύσεων ΕΕ – Κίνας για το εμπόριο και τις επενδύσεις, στις 9 Οκτωβρίου 2026, με αντικείμενο τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών οχημάτων προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Επίσης η Κομισόν θα επιβάλει ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές, καθορίζοντας ανώτατα όρια για κάθε χώρα εξαγωγής. Οι εισαγωγές που θα υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες ποσοστώσεις δεν θα επιτρέπονται.

Γιατί παρεμβαίνει η Κομισιόν

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αύξηση των εισαγωγών υβριδικών επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ συνδέεται με την υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και με την ενίσχυση των περιοριστικών εμπορικών μέτρων σε άλλες μεγάλες αγορές.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες χάνουν μερίδιο αγοράς στον τομέα των υβριδικών οχημάτων, παρά την αύξηση της ζήτησης στην Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας των ευρωπαϊκών κατασκευαστών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος σοβαρής ζημίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη προστατευτικών μέτρων.

Πώς θα εφαρμοστούν οι ποσοστώσεις

Οι ποσοστώσεις εισαγωγών θα κατανεμηθούν με δύο τρόπους:

Ειδικές ποσοστώσεις ανά χώρα: Θα αφορούν χώρες με σημαντική παρουσία στην προμήθεια υβριδικών επιβατικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα όρια θα καθοριστούν με βάση τις εισαγωγές του 2025, προσαυξημένες κατά λίγο περισσότερο από 15%.

Υπόλοιπη ποσόστωση: Θα καλύπτει όλες τις υπόλοιπες χώρες προέλευσης.

Ειδικές ποσοστώσεις θα λάβουν οι χώρες που αντιπροσώπευαν ποσοστό μεγαλύτερο του 2% των συνολικών εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ το 2025.

Ποια οχήματα αφορά το μέτρο

Η έρευνα, που ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου 2026, καλύπτει δύο βασικές κατηγορίες υβριδικών οχημάτων: τα πλήρως υβριδικά (HEV) και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά (PHEV), συμπεριλαμβανομένων των ήπια υβριδικών (MHEV).

Και οι τρεις κατηγορίες συνδυάζουν κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτροκινητήρα που τροφοδοτείται από μπαταρία. Η βασική διαφορά είναι ότι τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά (PHEV) μπορούν να φορτιστούν μέσω σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ τα πλήρως υβριδικά (HEV) παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω της ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση και της λειτουργίας του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα ήπια υβριδικά (MHEV) χρησιμοποιούν μικρότερη μπαταρία, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Τα προσωρινά μέτρα θα έχουν μέγιστη διάρκεια 200 ημερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή οριστικών μέτρων εντός εννέα μηνών από την έναρξη της έρευνας, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας έως δύο επιπλέον μήνες.