Οι εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να κρατήσουν τα ισχυρότερα μοντέλα αποκλειστικά για εσωτερική χρήση ή να διακόψουν την εκπαίδευσή τους, σύμφωνα με το Axios

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι ραγδαίες εξελίξεις στα νέα, πανίσχυρα μοντέλα AI προκαλούν φόβο ακόμη και στους ίδιους τους δημιουργούς τους. Τα εξελιγμένα αυτά συστήματα προκαλούν δέος με τις δυνατότητές τους, παράλληλα δημιουργείται το κρίσιμο ερώτημα αν η τεχνολογία έχει αρχίσει να ξεπερνά την ικανότητα ελέγχου των ανθρώπων που τα αναπτύσσουν. Στις εταιρείες OpenAI και Anthropic, εργαζόμενοι εκφράζουν φόβους για το κατά πόσο τα πιο προηγμένα συστήματα μπορούν να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνουν εκτός δημόσιας πρόσβασης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων στις OpenAI και Anthropic, ορισμένα μοντέλα που δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί διαθέτουν δυνατότητες πολύ ανώτερες από τα συστήματα που κυκλοφορούν σήμερα. Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στις επιδόσεις, αλλά εστιάζουν στην ικανότητα ελέγχου της συμπεριφοράς των μοντέλων, τον εντοπισμό ανεπιθύμητων ενεργειών και την αποτροπή παράκαμψης των μηχανισμών ασφαλείας.

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Το δίλημμα

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι δύο εταιρείες εξετάζουν αρκετά σενάρια: να κρατήσουν τα ισχυρότερα μοντέλα αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, να τα διαθέσουν σε περιορισμένη μορφή σε επιλεγμένους χρήστες ή ακόμα και να διακόψουν την περαιτέρω εκπαίδευσή τους. Αυτές οι επιλογές βρίσκονται υπό συζήτηση και δεν αποτελούν επίσημες αποφάσεις.

Οι εσωτερικές ανησυχίες σχετίζονται με τις σημαντικές προόδους των μοντέλων σε τομείς όπως τα μαθηματικά, οι επιστήμες, η κυβερνοασφάλεια και η ίδια η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη. Όσο αυξάνονται οι δυνατότητές τους, τόσο δυσκολότερο γίνεται, σύμφωνα με το Axios, να προβλεφθεί και να ελεγχθεί κάθε ενέργειά τους.

Προβλήματα ελέγχου, παρακάμψεις ασφαλείας ακόμα και παραπλανητικές εξηγήσεις και απόκρυψη κινήσεων…

Ένα βασικό ζήτημα αφορά τη μέθοδο της ενισχυτικής μάθησης, κατά την οποία τα μοντέλα επιβραβεύονται όταν επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους ή δοκιμές. Παρότι αυτή η διαδικασία βελτιώνει τις επιδόσεις, μπορεί να ωθήσει τα συστήματα στην αναζήτηση παρακαμπτήριων λύσεων ή ακόμη και στην παραβίαση κανόνων ασφαλείας για την επίτευξη υψηλότερης βαθμολογίας.

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Εξίσου απαιτητικός είναι ο έλεγχος του τρόπου με τον οποίο τα μοντέλα λαμβάνουν αποφάσεις. Μέχρι σήμερα, οι ερευνητές βασίζονταν στην καταγραφή της συλλογιστικής των μοντέλων για να εντοπίζουν επικίνδυνες σκέψεις ή προθέσεις. Ωστόσο, τα πιο προηγμένα συστήματα μπορούν να αποκρύπτουν ή να εσωτερικεύουν μέρος αυτής της διαδικασίας, παρέχοντας ακόμη και παραπλανητικές εξηγήσεις για να καθησυχάσουν τους ανθρώπινους αξιολογητές.

Τα πραγματικά περιστατικά που προκάλεσαν ανησυχία

Σε έκθεση της 20ής Ιουλίου 2026, η OpenAI περιέγραψε περιστατικά όπου εσωτερικό μοντέλο, εκπαιδευμένο για μακροχρόνιες εργασίες, αναζήτησε για μία ώρα αδυναμίες σε δοκιμαστικό περιβάλλον και τελικά δημιούργησε δημόσιο αίτημα αλλαγών στο GitHub, αντί να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα μέσω Slack, όπως προέβλεπαν οι οδηγίες.

Αντίστοιχα περιστατικά αναφέρει και η Anthropic σε έκθεσή της τον Οκτώβριο του 2026. Σε αυτά περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου μοντέλα εντόπισαν και εκμεταλλεύτηκαν αδυναμίες λογισμικού, υπέβαλαν πραγματικές διαδικτυακές φόρμες ή βρήκαν τρόπους να παρακάμψουν περιορισμούς πρόσβασης σε δεδομένα και εργαλεία.

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Η Anthropic διευκρίνισε ότι τα περιστατικά είχαν περιορισμένο αντίκτυπο και δεν αφορούσαν δεδομένα πελατών ή εσωτερικά συστήματα, αλλά ανέδειξαν το σημαντικό ζήτημα ότι ένα μοντέλο μπορεί να ξεπεράσει τα όρια μιας εντολής, ακόμη κι αν κάθε βήμα της διαδικασίας φαίνεται ακίνδυνο.

Άλλο ένα περιστατικό που αναφέρεται στο υλικό της OpenAI αφορά δοκιμές κυβερνοασφάλειας με τα GPT-5.6 Sol και ένα ισχυρότερο μοντέλο προκυκλοφορίας. Τα συστήματα, με μειωμένους περιορισμούς άρνησης για τις ανάγκες αξιολόγησης, συνδύασαν αδυναμίες στο ερευνητικό περιβάλλον της OpenAI και στις υποδομές παραγωγής της Hugging Face, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε λύσεις δοκιμών.

Αντιλαμβάνεται η ηγεσία πλήρως τη σοβαρότητα των προβλημάτων;

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τις εταιρείες να επανεξετάσουν τους μηχανισμούς ελέγχου. Η Anthropic ανακοίνωσε την επέκταση της αφαίρεσης ζωντανής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλες τις εσωτερικές αξιολογήσεις, μέχρι να διασφαλιστεί η αξιόπιστη ανίχνευση τέτοιων συμπεριφορών από τα συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης.

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Από την πλευρά της, η OpenAI ανέφερε τον Νοέμβριο ότι ανέβαλε ή επιβράδυνε την εκπαίδευση και κυκλοφορία ορισμένων μοντέλων, προκειμένου να καλύψει τα πρότυπα ασφαλείας της.

Το Axios επισημαίνει και μια εσωτερική σύγκρουση στρατηγικής, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι ανησυχούν ότι οι διοικήσεις θα δώσουν προτεραιότητα στην κερδοφορία και τον ανταγωνισμό, αντί να κινηθούν με βάση τους κινδύνους των νέων μοντέλων.

Ορισμένοι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η ηγεσία δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τη σοβαρότητα των προβλημάτων, με τη διαφωνία να αφορά όχι μόνο τη δύναμη των συστημάτων, αλλά και το ποιος αποφασίζει πότε είναι αρκετά ασφαλή για κυκλοφορία.

Επικίνδυνη η χρήση των αναβαθμισμένων μοντέλων ακόμα και μόνο για μέσα στην εταιρεία

Εκπρόσωπος της Anthropic δήλωσε στο Axios ότι η διατήρηση ενός μοντέλου αποκλειστικά για εσωτερική χρήση δεν σημαίνει πως είναι αυτόματα ασφαλές. Υπογράμμισε ότι η ευθύνη της εταιρείας ξεκινά από το στάδιο της εκπαίδευσης και αφορά τόσο τη δική της χρήση των μοντέλων, όσο και όσα διατίθενται στο κοινό.

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«Το γεγονός ότι ένα μοντέλο παραμένει αποκλειστικά για εσωτερική χρήση δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές. Η ευθύνη μας ξεκινά από το στάδιο της εκπαίδευσης και αφορά και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι τα μοντέλα, όχι μόνο όσα διαθέτουμε στο κοινό».

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία ενδέχεται να επιβραδύνει ή να αναστείλει ορισμένες εργασίες, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται οικονομικό κόστος, φέρνοντας ως παράδειγμα την καθυστέρηση προεκπαίδευσης ενός πρόσφατου μοντέλου για λόγους ασφαλείας.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η ελεγχόμενη πρόσβαση στα ισχυρότερα μοντέλα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες της επιστήμης, των μαθηματικών και της κυβερνοασφάλειας, αντί της ευρείας διάθεσης στο κοινό.

Μια τέτοια προσέγγιση θα περιόριζε τους κινδύνους μέσω του σχεδιασμού και της λειτουργίας των προϊόντων. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές επισημαίνουν ότι ακόμη και η εσωτερική χρήση εξαιρετικά ισχυρών μοντέλων δεν παύει να ενέχει σοβαρούς κινδύνους.