Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, αναμένεται να παρουσιάσει, πιθανότατα εντός της εβδομάδας, τα αποτελέσματα πολύμηνης έρευνας για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις στην Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και 14 ακόμη οικονομίες

Σε τροχιά επιβολής νέων δασμών στην Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεκάδες ακόμη χώρες βρίσκονται οι ΗΠΑ, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να στρέφεται κατά των κρατικών επιδοτήσεων που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, αναμένεται να παρουσιάσει, πιθανότατα εντός της εβδομάδας, τα αποτελέσματα πολύμηνης έρευνας για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις στην Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και 14 ακόμη οικονομίες.

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Ο Γκριρ έχει υποστηρίξει ότι οι κρατικές ενισχύσεις και οι άλλες μορφές δημόσιας στήριξης ενισχύουν την παραγωγική δυναμικότητα των συγκεκριμένων χωρών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις τους να διαθέτουν διεθνώς προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές και να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των Αμερικανών παραγωγών.

Η ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή υψηλότερων δασμών σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Στη λίστα περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι νέες επιβαρύνσεις αναμένεται να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων που εξάγουν οι συγκεκριμένες οικονομίες στην αμερικανική αγορά. Ωστόσο, ενδέχεται να εξαιρεθούν ορισμένες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα, για τα οποία ισχύουν ήδη ξεχωριστοί δασμοί που έχουν επιβληθεί με επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας.

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Ποιοι κινδυνεύουν με υψηλότερους δασμούς

Το ακριβές ύψος των νέων δασμών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Ωστόσο, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν επανειλημμένα αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζεται η επιβολή επιβαρύνσεων αντίστοιχων με εκείνες που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ το 2025, πριν από την ακύρωση της πρώτης δέσμης δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο, τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι χώρες που έχουν ήδη συνάψει εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, όπως η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να αντιμετωπίσουν δασμούς της τάξης του 15% ή χαμηλότερους.

Αντίθετα, υψηλότερες επιβαρύνσεις ενδέχεται να επιβληθούν σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων το Βιετνάμ και η Ινδία, ανάλογα με τους όρους των συμφωνιών που έχουν συνάψει με την κυβέρνηση Τραμπ.

Στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής αναμένεται να βρεθεί η Κίνα, η οποία εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει υψηλότερους δασμούς σε σχέση με πολλές άλλες χώρες.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν ότι οι εκτεταμένες κρατικές επιδοτήσεις της κινεζικής βιομηχανίας προκαλούν σοβαρές στρεβλώσεις στον διεθνή ανταγωνισμό.