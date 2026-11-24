Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διώροφη μονοκατοικία στον Τύρναβο την Δευτέρα (23/11), με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 80χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με το TirnavosPress.gr, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ηλεκτρική κουβέρτα, η οποία ενδέχεται να προκάλεσε την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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Η πυρκαγιά ξέσπασε την Δευτέρα (23/11) περίπου στις 16:30, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές κατοικίες. Ωστόσο, ο 80χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.