Η επόμενη κατάθεση μάρτυρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου λόγω κωλύματος της συνηγόρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως ανακοινώθηκε στο δικαστήριο

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, κατέθεσε σήμερα ξανά στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο κ. Ρούτσι καταθέτει στο δικαστήριο και δέχεται ερωτήσεις από τη συνήγορό του Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο θέμα της πυρόσφαιρας αλλά και της απεργίας πείνας που πραγματοποίησε.

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«Κάτι κρύβουν»

«Κάτι κρύβουν, κάτι δεν θέλουν να μας πούνε, κάτι κουβαλούσε το τρένο. Δεν γίνεται τέσσερα σχεδόν χρόνια να μην ξέρουμε και να μην έχει πληρώσει κανείς για το έγκλημα. Δε έγιναν σωστά από την αρχή τα πράγματα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρύψουν και να καθυστερήσουν τη διαδικασία. Δεν υπάρχει ούτε μια αλήθεια σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται δύο τρένα που κινούνται με ρεύμα στην ουσία να δημιουργούν αυτή την πυρόσφαιρα. Δεν τη δέχομαι αυτή την εκδοχή. Ανούσιο να μιλάμε για έλαια σιλικόνης. Το αποκλείουμε εντελώς», ανέφερε για το θέμα της φωτιάς.

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Η κοροϊδία και η συγκάλυψη συνεχίζονται

Για την απεργία πείνας τον Σεπτέμβριο του 2025 και το ζήτημα των εκταφών κατέθεσε: «Μόλις άκουσα ότι ο ανακριτής έκλεισε την υπόθεση τον Αύγουστο του 2025, δεν μπορούσα να το δεχτώ, έλεγα δεν θα το αφήσω έτσι. Το τελευταίο πράγμα που μπορούσα να κάνω για το παιδί μου ήταν αυτό. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα και θεωρώ ότι η κοροϊδία συνεχίζεται και η συγκάλυψη συνεχίζεται. Εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να απαιτώ και να μάθω τι κουβαλούσε το τρένο, από τι πέθανε το παιδί μου και τι υπάρχει μέσα στο φέρετρο. Θέλω να μάθω την αλήθεια».

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Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι στην πρώτη του κατάθεση έχει καταγγείλει στο δικαστήριο προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση, ο ίδιος αλλά και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επεσήμανε ότι πρώτη φορά αναφέρει δημόσια το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι δεν το κατήγγειλε στις αρχές. Ανέφερε επίσης ότι τον παρακολουθούσαν άγνωστοι, αφού ολοκλήρωσε την απεργία πείνας.

Επίσης, στη δεύτερη κατάθεσή του, στο πλαίσιο των ερωτήσεων ο κ. Ρούτσι αναφέρθηκε στην εικόνα που αντίκρισε στο πεδίο της σύγκρουσης. «Αυτό που έβλεπα ήταν σαν να ήμουν στην κόλαση. Όταν έφτασα εκεί 3-4 το πρωί είδα έντονες φλόγες και μια περίεργη οσμή. Έχουμε πολλά αναπάντητα ερωτήματα κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε την αλήθεια» κατέθεσε.

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του το δικαστήριο διέκοψε για αύριο Τετάρτη. Ωστόσο, λόγω κωλύματος της κ. Κωνσταντοπούλου που ανακοίνωσε η ίδια σήμερα στο δικαστήριο και αναμένεται να δηλωθεί επίσημα αύριο, η επόμενη κατάθεση μάρτυρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Η επόμενη μάρτυρας είναι η Μιρέλα Ρούτσι, μητέρα του Ντένις που εκπροσωπείται επίσης από την κ. Κωνσταντοπούλου.