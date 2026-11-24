Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν 43 κομμένοι σωλήνες χαλκού και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ η αστυνομία εξιχνίασε συνολικά 20 περιπτώσεις κλοπών στις δύο περιοχές

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας έπεσε το πρωί της Δευτέρας (23/11) 39χρονος, ο οποίος είχε μετατρέψει σε προσωπικό του «πεδίο δράσης» τις περιοχές της Αγίας Παρασκευής και του Χαλανδρίου, αφαιρώντας συστηματικά σωλήνες και καλώδια χαλκού από οικίες.

Η επ’ αυτοφώρω σύλληψή του επετεύχθη χάρη στην συνεργασία των αστυνομικών από τα τοπικά Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι κατάφεραν να βάλουν τέλος στη δράση του.

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Ενέδρα στην Αγία Παρασκευή

Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής μετά από αλλεπάλληλα κρούσματα κλοπών χαλκού και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 39χρονο που κινούνταν ύποπτα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε, οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 κομμένοι σωλήνες χαλκού, έτοιμοι να διοχετευθούν στη μαύρη αγορά, καθώς και ένας μετρητής τάσης ρεύματος.

Παράλληλα, ο 39χρονος μετέφερε μαζί του πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούσε για να εισβάλλει ανενόχλητος στα σπίτια-στόχους, ενώ κατασχέθηκε και μικροποσότητα ηρωίνης, γεγονός που οδήγησε στη δίωξή του και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Θράσος: Επέστρεφε για να «τελειώσει» τη δουλειά

Αίσθηση στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. προκάλεσε δε το απίστευτο θράσος με το οποίο λειτουργούσε ο συλληφθείς, καθώς δεν δίσταζε να επισκεφθεί ξανά και ξανά τα ίδια θύματα. Συγκεκριμένα, προσπαθώντας να αφαιρέσει όσο το δυνατόν περισσότερο χαλκό, σε τέσσερις περιπτώσεις πήγε και λήστεψε τα ίδια σπίτια σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από την προανάκριση των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου ξεδιπλώθηκε όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας του συλληφθέντος και εξιχνιάστηκαν συνολικά 20 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών καλωδίων και σωλήνων χαλκού.

Εις βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για να λογοδοτήσει.