Αναβαθμίστηκε το επίπεδο της έρευνας για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη με τη φοροδιαφυγή «μαμούθ» ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ και τους 1283 κατηγορούμενους.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίσει το Ertnews, το Τριμελές Συμβούλιο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να αναθέσει την έρευνα για τη φοροδιαφυγή σε Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος θα οριστεί ως ανακριτής, για να αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η 3η ειδική ανακρίτρια που τη χειρίζεται ήδη την υπόθεση, που είναι πρωτοδίκης, αναμένεται να λειτουργήσει ως επίκουρός του, ενώ ήδη έχει οριστεί και οικονομολόγος, μέλος της δικαστικής αστυνομίας, που θα αναλάβει ουσιαστικά το λογιστικό έλεγχο της ανακριτικής έρευνας.

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Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε λόγω της κρισιμότητας της υπόθεσης, με το συμβούλιο των Πρωτοδικών να κρίνει σκόπιμο η διερεύνησή της να ανατεθεί σε δικαστικό λειτουργό ανώτερης βαθμίδας και συγκεκριμένα σε πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος πρόκειται να οριστεί προσεχώς.

Ο νέος ανακριτής πλέον θα εξετάσει τα δεδομένα της υπόθεσης και αν θα γίνει και πως διαχωρισμός, δηλαδή διαχωρισμός σε πλημμελήματα και αν γίνει ομαδοποίηση των κατηγορουμένων, όπως φαίνεται και στο κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει 1283 κατηγορούμενους, 917 εταιρείες με «αχυράνθρωπους» που συσσώρευσαν οφειλές της τάξης των 206 εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.