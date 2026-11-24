Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει καταφέρει να κερδίσει εννέα πολύτιμους βαθμούς στο φινάλε των αγώνων της, ενισχύοντας την προσπάθειά της για την 4η θέση

Μία φορά μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση. Δύο φορές ίσως να είναι απλώς ένα επαναλαμβανόμενο σκηνικό. Όταν, όμως, συμβαίνει για τρίτη φορά μέσα στις πρώτες έντεκα αγωνιστικές του πρωταθλήματος, τότε αρχίζει να γίνεται συνήθεια. Ο Άρης έχει βρει τον τρόπο να παίρνει νίκες στην εκπνοή, προσθέτοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο στη φετινή του πορεία.

Η επικράτηση στην Τρίπολη (1-0) επί του Αστέρα δεν ήρθε μετά από μια ιδιαίτερα καλή εμφάνιση. Οι «κιτρινόμαυροι» κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας στο πρώτο ημίχρονο μια εικόνα που βελτιώθηκε κάπως μετά την ανάπαυλα, χωρίς ωστόσο να φτάσουν στα στάνταρ απόδοσης που επιθυμούν.

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Στο δεύτερο μέρος, πάντως, ο Άρης κατάφερε να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης, να διατηρήσει την κατοχή και να ασκήσει πίεση στον αντίπαλο. Μπορεί να μην δημιούργησε πολλές μεγάλες ευκαιρίες, με εξαίρεση τη διπλή φάση του Καντεβέρε, όμως επέμεινε, κράτησε τον Αστέρα υπό πίεση και συνέχισε να αναζητά το γκολ. Μια επιμονή που τελικά απέδωσε καρπούς, με τη συνδρομή και της τύχης.

Αυτό ήταν το τρίτο buzzer beater της φετινής σεζόν για τον Άρη, μετά τις νίκες απέναντι στην Καλαμάτα, ξανά στην Τρίπολη, και στην Κηφισιά στη Λεωφόρο. Τρεις αναμετρήσεις με κοινό παρονομαστή την αποφασιστικότητα της ομάδας να παλεύει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, να μην εγκαταλείπει την προσπάθεια ακόμη κι όταν η απόδοσή της δεν είναι η επιθυμητή και να βρίσκει τελικά τον δρόμο προς το αποτέλεσμα.

Πρόκειται για εννέα πολύτιμους βαθμούς, οι οποίοι ήρθαν κυριολεκτικά στο φινάλε των αγώνων και αποδεικνύονται ήδη καθοριστικοί στην προσπάθεια του Άρη να κατακτήσει την 4η θέση.