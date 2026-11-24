Η Ντουμπράβκα Σούιτσα υπογράμμισε ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με την προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου, τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της ΕΕ

«Άκυρο και χωρίς νομική ισχύ» χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, επαναβεβαιώνοντας την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Η τοποθέτησή της έγινε κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα η Ευρωπαία Επίτροπος τόνισε ότι: «Το μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών που υπεγράφη μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης το 2019 δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, είναι άκυρο και χωρίς νομική ισχύ και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη».

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Η Ντουμπράβκα Σούιτσα υπογράμμισε ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με την προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου, τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Αναφερόμενη στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και στην ενταξιακή της πορεία, επισήμανε ότι η αξιολόγηση των υποψήφιων προς ένταξη χωρών δεν περιορίζεται στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις τους, αλλά λαμβάνει υπόψη και τη συμπεριφορά τους στη διεθνή σκηνή.

«Παρακολουθούμε στενά κάθε ενέργεια ή δήλωση που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες εντάσεις στην περιοχή ή να υπονομεύσει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η ΕΕ επιδιώκει μια εποικοδομητική σχέση συνεργασίας με την Τουρκία, η οποία πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας.

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Η θέση της ΕΕ για τη Λιβύη και το μήνυμα προς την Τουρκία

Ειδική αναφορά έκανε και στη Λιβύη, τονίζοντας ότι η πολιτική μετάβαση της χώρας δεν πρέπει να υπονομεύεται από συμφωνίες που εντείνουν τις διαιρέσεις, δημιουργούν νομική αβεβαιότητα ή θίγουν τα δικαιώματα τρίτων κρατών, όπως συμβαίνει με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ για την ενότητα, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τη σταθερότητα της Λιβύης, επισημαίνοντας ότι η πορεία της χώρας συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ντουμπράβκα Σούιτσα, κατέληξε λέγοντας ότι: «Οι μονομερείς ενέργειες που παραγνωρίζουν τα δικαιώματα άλλων δεν είναι αποδεκτές. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει σταθερά την Ελλάδα και την Κύπρο και να θέτει το ζήτημα στις σχέσεις της με την Τουρκία».

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ΜακΚόναλογκ: «Ζήτημα αρχής, όχι τεχνική διαφωνία»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ιρλανδός υφυπουργός Τσάρλι ΜακΚόναλογκ, ο οποίος μίλησε εκ μέρους της ιρλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, χαρακτηρίζοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο «ζήτημα αρχής» και όχι μια απλή τεχνική διαφωνία.

Επαναβεβαίωσε την πλήρη αλληλεγγύη του Συμβουλίου προς την Ελλάδα και την Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά και ότι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών οφείλει να πραγματοποιείται μέσω διαλόγου και καλόπιστων διαπραγματεύσεων, με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Επίσης, ο Ιρλανδός υφυπουργός σημείωσε ότι η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον να διατηρεί σταθερές σχέσεις συνεργασίας με την Τουρκία, ωστόσο η αποκλιμάκωση πρέπει να είναι διαρκής, αξιόπιστη και να περιλαμβάνει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατών-μελών.

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«Η ΕΕ θα συνεχίσει να ενεργεί με ενότητα. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ενέργειες που υπονομεύουν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα ή τη δικαιοδοσία των κρατών-μελών ή παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπερασπιζόμενοι αυτές τις αρχές, υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και την ίδια την αξιοπιστία της διεθνούς έννομης τάξης», πρόσθεσε.

Κεφαλογιάννης: «Η αμφισβήτηση των δικαιωμάτων της Ελλάδας είναι αμφισβήτηση της ΕΕ»

Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο και αντίθετο προς το Δίκαιο της Θάλασσας, κάνοντας λόγο για προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Υπενθύμισε τη διεθνή καταδίκη του μνημονίου και αναφέρθηκε στο άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε κράτους να καθορίζει το εύρος των χωρικών του υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια.

Παράλληλα, κατήγγειλε τη διατήρηση της τουρκικής απειλής πολέμου (casus belli) έναντι της Ελλάδας, καθώς και το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους-μέλους της ΕΕ είναι αμφισβήτηση της ίδιας της ΕΕ στο σύνολό της», υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι το ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη θα αποτελέσει «ηχηρή απάντηση στην Τουρκία και την επιθετικότητά της».

Μανιάτης: «Οφείλουμε τώρα να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις»

Από την πλευρά της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, ζήτησε αποφασιστική ευρωπαϊκή αντίδραση μετά την πρόσφατη κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Χαρακτήρισε την καταδίκη του μνημονίου από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα σημαντικό πρώτο βήμα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι απαιτούνται πλέον συγκεκριμένες ενέργειες.

«Οφείλουμε τώρα να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών αποτελεί όχι μόνο εθνική, αλλά και «κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη», ανέφερε ο Γιάννης Μανιάτης.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι η πρόταση ψηφίσματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ζητά την ανανέωση και επέκταση του υφιστάμενου πλαισίου κυρώσεων της ΕΕ για την Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να περιλαμβάνει και παράνομες δραστηριότητες που βασίζονται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Επιπλέον, προβλέπει ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για κάθε μελλοντική συνεργασία της ΕΕ τόσο με τη Λιβύη όσο και με την Τουρκία, ενώ ζητείται και η ευρωπαϊκή προστασία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector).

«Η ΕΕ είναι ένα μοναδικό πείραμα ειρήνης. Οφείλει όμως να διαθέτει ισχύ, ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται τις αρχές της και να προστατεύει εξίσου όλα τα κράτη-μέλη της», κατέληξε ο Γιάννης Μανιάτης.