Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία εντείνει τις πιέσεις προς το Βερολίνο, υποσχόμενη διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης, 36 νέα αεροσκάφη και περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας έως το 2032

Σε νέα επίδειξη της διαπραγματευτικής της ισχύος απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρά η Ryanair, παρουσιάζοντας ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 3,296 δισ. ευρώ για τη Γερμανία, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς θα καταργήσει τον φόρο αεροπορικών μεταφορών και θα μειώσει τις χρεώσεις πρόσβασης στα αεροδρόμια.

Η ιρλανδική εταιρεία χαμηλού κόστους δεσμεύεται, εφόσον ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, να διπλασιάσει την ετήσια επιβατική της κίνηση στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, από 17 σε 34 εκατομμύρια επιβάτες, αναδιαμορφώνοντας σημαντικά τον χάρτη των αερομεταφορών στη χώρα.

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Το σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση 36 επιπλέον αεροσκαφών Boeing 737 στη γερμανική αγορά, την επέκταση του δικτύου της εταιρείας σε περισσότερες από 550 αεροπορικές συνδέσεις, τη δημιουργία νέων βάσεων στο Ντίσελντορφ, στο Ντόρτμουντ, στο Αμβούργο και στη Στουτγάρδη, καθώς και περισσότερες από 1.000 άμεσες θέσεις εργασίας έως το 2032.

Παρουσιάζοντας την πρόταση σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, υποστήριξε ότι η Γερμανία έχει καταστεί πλήρως μη ανταγωνιστική στον τομέα των αερομεταφορών, καθώς οι φόροι και τα τέλη έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2019.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γερμανική αγορά εμφανίζει τη χειρότερη ανάκαμψη στην Ευρώπη μετά την πανδημία, με τη φορολογική επιβάρυνση να αποθαρρύνει τις αεροπορικές εταιρείες από την ανάπτυξη νέων δρομολογίων.

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Η Ryanair υποστηρίζει ότι η Γερμανία έχει χάσει περισσότερες από 34 εκατομμύρια διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις σε σύγκριση με το 2019, καθώς εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Lufthansa, έχουν μεταφέρει μέρος της δραστηριότητάς τους σε ευρωπαϊκές αγορές με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Ο Ο’ Λίρι κάλεσε τον Γερμανό καγκελάριο να καταργήσει τον φόρο αεροπορικών μεταφορών από την 1η Ιανουαρίου 2027, επικαλούμενος τα παραδείγματα της Σουηδίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας, όπου, όπως υποστηρίζει, η ευνοϊκότερη πολιτική φορολόγησης και χρεώσεων ενισχύει την ελκυστικότητα των αεροδρομίων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ryanair, η οποία χρησιμοποιεί πλέον συστηματικά την κατανομή του στόλου της ως μοχλό πίεσης προς τις εθνικές κυβερνήσεις. Η εταιρεία περιορίζει τη δραστηριότητά της σε αγορές που θεωρεί ακριβές, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, ενώ προωθεί την επέκτασή της σε χώρες που προσφέρουν ευνοϊκότερες συνθήκες.

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Η δυνατότητα μετακίνησης αεροσκαφών από τη μία ευρωπαϊκή αγορά στην άλλη αποτελεί σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για την εταιρεία. Για τις κυβερνήσεις, αντίθετα, το δίλημμα αφορά την εξισορρόπηση των φορολογικών εσόδων, των περιβαλλοντικών στόχων, της τουριστικής ανάπτυξης και της ανάγκης διατήρησης ανταγωνιστικών αεροπορικών συνδέσεων.

Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, όπου η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισμού και την οικονομική δραστηριότητα των περιφερειακών προορισμών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροδρομίων για την προσέλκυση αεροσκαφών και νέων δρομολογίων αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, τα 3,3 δισ. ευρώ που παρουσιάζει η Ryanair δεν αποτελούν οριστικοποιημένη επένδυση, αλλά μια πρόταση υπό όρους. Η εταιρεία επιχειρεί να μετατρέψει την προοπτική ανάπτυξης, απασχόλησης και αύξησης της επιβατικής κίνησης σε διαπραγματευτικό εργαλείο, μεταφέροντας στη γερμανική κυβέρνηση την ευθύνη της επόμενης κίνησης.