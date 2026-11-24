Το CNN αποκαλύπτει πώς ο Αμερικανός πρόεδρος κινητοποίησε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, προκειμένου να πείσουν το διοικητικό συμβούλιο του τεχνολογικού κολοσσού να επαναφέρει τον διευθύνοντα σύμβουλό του, μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του

Μια πρωτοφανή επιχείρηση πολιτικών πιέσεων, με προσωπική εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το CNN πίσω από την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος κινητοποίησε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, προκειμένου να πείσουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να επαναφέρει τον ισχυρό άνδρα της βιομηχανίας των μικροεπεξεργαστών, μόλις 11 ημέρες αφότου είχε αποχωρήσει υπό το βάρος σοβαρών αποκαλύψεων.

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Η απόφαση του Τραμπ φέρεται να συνδέθηκε άμεσα με την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη πτώση του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Οι μετοχές της Nvidia είχαν υποχωρήσει σημαντικά μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ, εντείνοντας τους φόβους ότι η χρηματιστηριακή αναταραχή θα μπορούσε να συμπαρασύρει ευρύτερα την αμερικανική οικονομία και να υπονομεύσει την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, ο Τραμπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ ήταν απαραίτητη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών.

Αρχικά, μάλιστα, φέρεται να εξέτασε το ενδεχόμενο να αναλάβει τη διοίκηση της Nvidia ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ.

Η εταιρεία, ωστόσο, προώθησε στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, επιλογή που δεν φαίνεται να ενθουσίασε τον Αμερικανό πρόεδρο.

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Ο Τραμπ ανέθεσε στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να συντονίσει τις προσπάθειες επαναφοράς του Χουάνγκ.

Κατά το δημοσίευμα, ο Βανς είχε σειρά επαφών με τον ίδιο τον επιχειρηματία και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, επιχειρώντας να εξασφαλίσει τη συναίνεσή τους.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Καθοριστική ήταν και η προσωπική παρέμβαση του Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε απευθείας με το διοικητικό συμβούλιο, εκφράζοντας την ισχυρή υποστήριξή του προς τον Χουάνγκ.

«Μιλούσα με το διοικητικό συμβούλιο, άμεσα και έμμεσα, και ένιωθα πολύ έντονα γι’ αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος στο CNBC, μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του επιχειρηματία. «Πιστεύω ότι έχουμε και πάλι στο παιχνίδι ένα από τα μεγάλα μας αστέρια».

Η υπόθεση, ωστόσο, έχει και σοβαρή διάσταση εθνικής ασφάλειας.

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Η αποχώρηση του Χουάνγκ είχε ακολουθήσει αποκαλύψεις για εξωσυζυγική σχέση του με γυναίκα, την οποία αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να υποψιάζονταν για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η γυναίκα, Άλις Χουάνγκ, είχε διατελέσει στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, η οποία προμηθευόταν μικροεπεξεργαστές της Nvidia.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι εξοπλισμός της εταιρείας ενδέχεται να κατέληγε στην Κίνα.

Οι αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει διακομματικές έρευνες στο Κογκρέσο, ενώ είχαν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την εξαγωγή προηγμένων μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

Η κυβέρνηση Τραμπ, πάντως, φέρεται να διαβεβαίωσε τη Nvidia ότι δεν υπήρχαν στοιχεία πως ο Χουάνγκ είχε διαπράξει κάποια παράνομη πράξη ή είχε θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

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Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά του ασύμβατη με τους κανόνες και την εταιρική κουλτούρα της Nvidia, τελικά άλλαξε στάση.

Το βράδυ της Κυριακής ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι θα προχωρούσε στην επαναφορά του.

Πίσω από την υπόθεση αναδεικνύεται μια ευρύτερη πραγματικότητα: για τον Τραμπ, η πορεία της Nvidia και των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική υπόθεση, αλλά κρίσιμο παράγοντα της αμερικανικής οικονομικής ισχύος και του ανταγωνισμού με την Κίνα.

Και αυτή ακριβώς η εξάρτηση φαίνεται να εξηγεί γιατί ο Λευκός Οίκος έφθασε μέχρι την προσωπική παρέμβαση του προέδρου για την επιστροφή ενός επιχειρηματία στην κορυφή ενός ιδιωτικού τεχνολογικού κολοσσού.

Σημαντική δημοσιογραφική επισήμανση: Το κείμενο αποδίδει τις πληροφορίες στο CNN και στις πηγές του.

Οι αναφορές περί πιθανών διασυνδέσεων με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών αποτελούν υποψίες που περιγράφονται στο δημοσίευμα και όχι αποδεδειγμένα γεγονότα.

Επίσης, πριν από τη δημοσίευση χρειάζεται διασταύρωση της ίδιας της είδησης και της χρονολογίας της, καθώς πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες.