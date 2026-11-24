Ο ΟΦΗ προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του Κωνσταντίνου Κωστούλα, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του νεαρού αμυντικού.

Ο 21χρονος στόπερ αποτελεί πλέον μία από τις βασικές επιλογές του Χρήστου Κόντη, έχοντας καθιερωθεί στα πλάνα του προπονητή του μέσα από τις εμφανίσεις του.

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Με αυτή την κίνηση, οι Κρητικοί διασφαλίζουν την παρουσία ενός σημαντικού στελέχους του ρόστερ τους, ενώ παράλληλα επενδύουν σε έναν παίκτη με προοπτική και μπροστά του μια σημαντική διεθνή πρόκληση.

Ο νεαρός αμυντικός, αδελφός του ποδοσφαιριστή της Μπράιτον, Μπάμπη Κωστούλα, έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 42 συμμετοχές με τη φανέλα του ΟΦΗ, έχοντας απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της κρητικής ΠΑΕ:

«Ως το 2029 στην Κρήτη ο Κωστούλας



Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την αναπροσαρμογή συμβολαίου και την επέκταση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνο Κωστούλα, ως το καλοκαίρι του 2029.



Από το καλοκαίρι του 2025, όταν εντάχθηκε στην οικογένεια του ΟΦΗ, ο Κωνσταντίνος έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων με την αγωνιστική του ποιότητα, τη συνέπεια και τη νοοτροπία του. Μια πορεία που επιβεβαιώνεται τόσο από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την ασπρόμαυρη φανέλα, όσο και από την καθοριστική συμβολή του στην πρόσφατη επιτυχία της Εθνικής Ελπίδων.



Ο Κωστούλας μετρά 42 συμμετοχές ως ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στην πορεία της ομάδας μας προς την κατάκτηση τόσο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson όσο και του Super Cup.



Το γεγονός ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα χρώματα του ΟΦΗ, για την επόμενη τριετία, αποτελεί επιβεβαίωση εμπιστοσύνης στις δυνατότητές του, αλλά και μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της φιλοσοφίας που υπάρχει για “επένδυση” σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική και φιλοδοξίες. Επιπλέον αποτελεί επιλογή που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και φυσικά στην κοινή επιθυμία για περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον».