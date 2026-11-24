Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μίλαν την Πέμπτη (26/11, 19:45), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε μια αναμέτρηση με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συγκεντρώσει 10 βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και θέλουν να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

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Από την άλλη, η Μίλαν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς μετρά μόλις τρεις βαθμούς, έχοντας μία νίκη και τρεις ήττες, και χρειάζεται θετικά αποτελέσματα για να παραμείνει στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη 24άδα.

Με αφορμή το παιχνίδι, η επίσημη ιστοσελίδα του Europa League γύρισε τον χρόνο στη σεζόν 2018/19, όταν οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί ξανά στη φάση των ομίλων.

Τότε, η Μίλαν είχε επικρατήσει με 3-1 στο «Σαν Σίρο», όμως ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη με το ίδιο σκορ στη ρεβάνς του Φαλήρου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής είχε χαρακτήρα τελικού για τους Πειραιώτες, που χρειάζονταν νίκη με δύο γκολ διαφορά για να προσπεράσουν τους Ιταλούς στην ισοβαθμία και να πάρουν τη δεύτερη θέση του ομίλου, πίσω από την Μπέτις.

Η ιστοσελίδα της διοργάνωσης ξεχώρισε, μάλιστα, το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, το οποίο σημείωσε ο Πάπε Αμπού Σισέ.

Η φάση ξεκίνησε από την ταχύτατη εκτέλεση κόρνερ του Κώστα Φορτούνη, με τον Ντανιέλ Ποντένσε να συμμετέχει στη συνέχεια της επίθεσης.